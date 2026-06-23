“Libere di essere”, a Napoli musica e arte contro la violenza economica di genere

Voci, musica e arte per contrastare una delle forme più diffuse e meno riconosciute della violenza di genere. Venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 19, la Cavea di piazza Garibaldi a Napoli ospita “Libere di essere”, evento organizzato da Casa Fiorinda, la prima casa rifugio per donne vittime di violenza istituita dal Comune di Napoli. L’ingresso è gratuito e la serata è aperta a tutta la città.

Al centro della manifestazione c’è la violenza economica: una forma di controllo che limita la libertà delle donne, ostacola i percorsi di autodeterminazione e rende più difficile sottrarsi a situazioni di abuso. Un tema spesso invisibile nel dibattito pubblico, ma determinante nella vita concreta di chi subisce violenza.

Casa Fiorinda: oltre 300 donne accolte dal 2011

Casa Fiorinda nasce in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Grazie all’impegno di Dedalus Cooperativa Sociale, è diventata negli anni un presidio fondamentale nel contrasto alla violenza maschile sulle donne e alle discriminazioni di genere. Dal 2011 sono state oltre 300 le donne, sole o con figli minori, accolte e accompagnate nei percorsi di uscita dalla violenza. Tania Castellaccio, socia di Dedalus e operatrice antiviolenza, spiega la visione che anima l’iniziativa: “Non smetteremo mai di dire che contrastare la violenza sulle donne significa intervenire sulle sue radici culturali, economiche e sociali. L’autonomia non è una conquista individuale, ma una responsabilità collettiva”.

Il Comune di Napoli: “Un atto politico chiaro”

L’amministrazione comunale sostiene l’iniziativa con il patrocinio e con parole nette. L’assessora alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante definisce l’evento “un atto politico chiaro”: “Portare al centro il tema della violenza economica significa smascherare una delle radici più profonde delle disuguaglianze e affermare con determinazione il diritto delle donne all’autonomia e alla libertà”.

Il programma della serata

La giornata si apre con la musica dell’Ensemble Le Scalze. Segue la presentazione del libro di Azzurra Rinaldi, economista femminista, intitolato “Soldi, sesso e potere. Come il desiderio muove il mondo (e i mercati)”. Rinaldi sottolinea l’urgenza di una trasformazione culturale nel rapporto tra donne e denaro: “Acquisire maggiore consapevolezza economica permette di compiere scelte più libere e informate, di ridurre le condizioni di dipendenza e di costruire relazioni eque”. La serata prosegue con le performance artistiche di Gea, Libera Velo e Giuseppe Fontanella, Marilena Vitale e Micaela Tempesta. A condurre gli interventi sarà la speaker radiofonica e giornalista Sara Lotta. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli e della Fondazione Una Nessuna Centomila, in collaborazione con il progetto Bella Piazza e con il contributo di Octopus Records e Villa di Donato. Aderisce inoltre alla campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme ad ANCI.

Autonomia economica come strumento di libertà

L’iniziativa si inserisce in un dibattito sempre più urgente: la violenza economica resta una delle forme di abuso meno tutelate sul piano normativo e meno riconosciute nella percezione comune. Privare una donna dell’accesso al reddito, al conto corrente o alle decisioni finanziarie familiari è una strategia di controllo che precede spesso altre forme di violenza o le accompagna in modo silenzioso. L’appuntamento di venerdì a piazza Garibaldi prova a nominare tutto questo ad alta voce, trasformando, come dice Castellaccio, “il nostro no alla violenza in un momento di affermazione e libertà”.