Liceo Classico e Scientifico “F. Sbordone” || CENTRO ASCOLTO, dai docenti un sostegno concreto agli studenti

Il Liceo Classico e Scientifico “F. Sbordone”, a Napoli in Via Vecchia S. Rocco 16, diretto dalla Prof.ssa Laura Colantonio, ha attivato il “Centro Ascolto”, un servizio a sostegno degli studenti, delle studentesse, dei genitori e di chiunque viva la scuola nel quotidiano, di cui ci si può avvalere in totale anonimato. E’ un luogo sicuro, interno all’istituto, dove in assoluta tranquillità si offre ascolto alle esigenze e ai problemi che in qualche modo alterano il corretto e sereno percorso scolastico e lo stato psicofisico degli studenti.

Per promuovere questa iniziativa, i docenti che hanno partecipato al progetto “A scuola di innovazione creativa – Cinema digitale” con l’esperto Marco Calafiore e il tutor Prof. Luca De Angelis, si sono messi in gioco realizzando un video che, attraverso l’ironia, manifesta la volontà di esserci, sempre, per le ragazze e i ragazzi: “Anche se le giornate sono intense, con decine di attività da concretizzare, la nostra priorità sono loro. Andiamo avanti insieme nelle scelte della vita scolastica, perché noi ci siamo …sempre!” affermano i docenti.

Il video, cui hanno partecipato anche i collaboratori scolastici e la studentessa Alessandra D’Alterio, è stato montato da Alberto Rusciano e Francesco Coppola, con la supervisione del Prof. Francesco Medugno, ed è disponibile sulla pagina YouTube dell’istituto e al link https://youtu.be/I1HZf2Bsuz8?feature=shared