Linux Day Napoli 2025: la rivoluzione open-source torna in città

Sabato 25 ottobre 2025 presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Giordani-Striano” di Napoli.

L’associazione NaLUG è lieta di annunciare l’edizione 2025 del Linux Day Napoli che si terrà sabato 25 ottobre, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Giordani-Striano”, Via M. da Caravaggio 184, Napoli. Si tratta di un evento che negli anni ha registrato un’affluenza e una presenza sempre crescenti, richiamando un pubblico eterogeneo per fasce di età e interessi culturali.



Durante la giornata, relatori e relatrici presenteranno talk, workshop e progetti dedicati al mondo Linux, all’open hardware e alle più recenti applicazioni della filosofia open source in ambito educativo, scientifico e aziendale. L’evento è aperto a tutt*, dai neofiti agli esperti, e rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con chi sviluppa, utilizza e promuove tecnologie libere in diversi settori.



Come sottolinea il team organizzatore, «il Linux Day Napoli è prima di tutto una festa della condivisione e della conoscenza. Vogliamo mostrare quanto il software libero non sia solo un’alternativa tecnologica, ma un vero e proprio modello sociale basato sulla collaborazione e sulla trasparenza».



NaLUG, attiva sul territorio partenopeo dai primi anni Duemila, lancia inoltre un appello a aziende, enti di ricerca e organizzazioni che utilizzano o sviluppano tecnologie open source per collaborare o sponsorizzare l’evento. L’obiettivo è creare un network stabile di soggetti pubblici e privati che condividano la missione di diffondere la cultura della libertà digitale, favorendo l’incontro tra innovazione, formazione e impresa.



Il Linux Day Napoli si distingue da sempre per la qualità dei relatori, la diversità del pubblico e l’atmosfera di partecipazione che accompagna ogni edizione. Centinaia di appassionati, sessioni di networking, occasioni di formazione e confronto fanno di questo evento un punto di riferimento per chiunque creda in una tecnologia aperta, sostenibile e accessibile.

