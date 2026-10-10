Lotta alle mafie: a Napoli gala di Unica al Salone Margherita

La cultura della legalità, la memoria delle vittime innocenti e il coinvolgimento delle nuove generazioni al centro di “Napoli Galà Anticamorra – La città che sceglie”, l’iniziativa promossa da UNICA – Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia, in programma domenica 11 ottobre, alle ore 18, al Salone Margherita, nella Galleria Umberto I di Napoli.

L’appuntamento si inserisce nel percorso della Giornata contro l’influenza della camorra nella città di Napoli, istituita dal Consiglio comunale nel luglio 2024 con voto unanime, su proposta del magistrato Catello Maresca. La ricorrenza dell’11 ottobre è legata anche alla memoria di Franco Imposimato e Ciro Rossetti, vittime innocenti della criminalità organizzata.

«È importante che Napoli ricordi ogni anno che c’è stato e c’è ancora oggi un problema enorme che è la camorra. Un fenomeno che va combattuto partendo dalle istituzioni e arrivando subito ai giovani, che sono l’obiettivo principale su cui lavorare e su cui innescare i germi di legalità di cui la città ha enormemente bisogno», dichiara il magistrato e ambasciatore UNICA Catello Maresca.

Il Galà intende favorire il confronto tra istituzioni, associazioni, mondo della cultura e scuola, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e divulgazione dei valori dell’antimafia. La manifestazione sarà anche un’occasione di incontro per i soci di UNICA, con l’obiettivo di condividere esperienze e proposte per rafforzare la diffusione della cultura della legalità e il coinvolgimento delle comunità, a partire dai giovani.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Chiara Del Gaudio. Interverranno, oltre a Maresca, don Antonio Coluccia e Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione TV Rai di Napoli.

Nel corso della serata saranno conferiti riconoscimenti ,realizzati dall’artista Lello Esposito, al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, Pierpaolo Filippelli. Parteciperanno inoltre Gino Rivieccio e il maestro Carlo Morelli, insieme agli studenti del Liceo Artistico Statale di Napoli e dell’Istituto Comprensivo “Francesco d’Assisi – Nicola Amore” di Sant’Anastasia.

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