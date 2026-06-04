Lotta all’obesità infantile, parte il progetto Alimentazione e prevenzione l’Ospedale evangelico Betania porta la Salute a scuola

Grazie all’iniziativa otto istituti scolastici campani diventano presidi di salute. Esperti, psicologi, tecnologia digitale, in campo per educare studenti e famiglie a stili di vita sani

Contrastare l’emergenza obesità e prevenire i disturbi del comportamento alimentare partendo dai banchi di scuola. È questa la missione del progetto Alimentazione e Prevenzione, un‘ iniziativa realizzata dalla Fondazione evangelica Betania in partenariato con Form.it – Formazione Italiana, e finanziata dalla Regione Campania attraverso i fondi europei (Pr Campania FSE+ 2021/2027).

La Campania detiene la maglia nera per l’obesità infantile e adolescenziale a livello nazionale. Per invertire questa tendenza, otto istituti scolastici tra Napoli, Torre del Greco, Ercolano e San Giuseppe Vesuviano saranno coinvolti in un percorso formativo integrato con la partecipazione attiva di nutrizionisti e psicologi dell’Ospedale evangelico Betania.

Punto di forza dell’iniziativa è l’approccio metodologico che coniuga rigore scientifico e creatività. Grazie alla collaborazione con una start-up di giovani talenti, Form.it ha sviluppato il Libro Magico, uno strumento pensato per trasformare l’apprendimento in un’esperienza ludica e coinvolgente.

“La nostra Fondazione ha una vocazione storica nella promozione della salute sul territorio. – dichiara Domenico Vincenzi, presidente della Fondazione evangelica Betania. “Con questo progetto portiamo le nostre competenze cliniche direttamente nelle scuole, convinti che la prevenzione dell’obesità e dei disturbi alimentari non possa limitarsi al solo spazio ambulatoriale ma debba diventare un patrimonio culturale condiviso tra ragazzi e famiglie”.

Renato Grimaldi, presidente di Form.it: “Crediamo fermamente nell’innovazione come leva per il cambiamento sociale. Attraverso strumenti didattici avanzati e il supporto di professionisti di alto livello offriamo agli studenti l’opportunità di diventare consumatori consapevoli e protagonisti del proprio benessere»”.

Il progetto punta a coinvolgere i genitori, figure chiave nella costruzione del rapporto emotivo e nutrizionale con il cibo. L’obiettivo è generare un cambiamento sistemico che promuova non solo la salute fisica ma anche il rispetto per l’ambiente attraverso scelte alimentari sostenibili.

Le scuole coinvolte: I.C.S. “De Nicola – Sasso” (Torre del Greco); I.C.S. 1 “Mazza – Colamarino” (Torre del Greco); I.S.I.S. “D’Este – Caracciolo” (Napoli); I.C.S. 3 “Don Bosco – D’Assisi” (Torre del Greco); I.C.S. “3 Ceschelli” (San Giuseppe Vesuviano); I.C.S. “G. Falcone – R. Scauda” (Torre del Greco); I.I.S. “Sannino – De Cillis” (Napoli); I.I.S. “Adriano Tilgher” (Ercolano).