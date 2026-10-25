Love is in the Hair”: il Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem dona parrucche e kit iPavé alle pazienti oncologiche

Venerdì 23 ottobre, alle ore 9:30, presso il Presidio Ospedaliero Andrea Tortora di Pagani, il Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem ha consegnato ufficialmente le parrucche e i kit iPavé, destinati alle pazienti del reparto oncologico, nell’ambito del progetto di service “Love is in the Hair”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un sostegno concreto alle donne che affrontano un percorso di cura oncologica, ponendo al centro non soltanto la malattia, ma soprattutto la persona, con i suoi bisogni emotivi, la propria identità e il desiderio di continuare a sentirsi bene con sé stessa.

La perdita dei capelli, conseguenza frequente di alcune terapie oncologiche e di altre patologie, rappresenta infatti molto più di un cambiamento fisico. Può incidere profondamente sull’immagine di sé, sull’autostima e sulla quotidianità, aggiungendo un ulteriore peso emotivo a un momento già particolarmente delicato della vita.

È proprio da questa consapevolezza che prende forma “Love is in the Hair”, un progetto che interpreta la solidarietà come vicinanza autentica e attenzione ai bisogni individuali. La donazione delle parrucche e dei kit iPavé vuole offrire alle pazienti strumenti concreti per affrontare con maggiore serenità il proprio percorso, contribuendo a preservare il senso di identità, la femminilità e la fiducia in sé stesse.

Accanto alla donazione, il progetto promuove anche il valore della cura di sé attraverso momenti dedicati alla consulenza sul make-up e alla valorizzazione personale. Piccoli gesti che possono assumere un significato profondo, aiutando ogni donna a ritrovare uno spazio di normalità, espressione e benessere anche durante le cure.

L’iniziativa si inserisce in una rete di solidarietà che può coinvolgere strutture ospedaliere, associazioni di volontariato oncologico, professionisti del settore dell’acconciatura e del make-up, scuole di estetica, aziende cosmetiche e realtà imprenditoriali del territorio. Una collaborazione preziosa, fondata sulla convinzione che il sostegno alle persone più fragili richieda sensibilità, partecipazione e impegno condiviso.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem rinnova il proprio impegno al servizio della comunità, interpretando concretamente i valori rotariani della solidarietà, dell’inclusione e dell’attenzione alla persona.

“Love is in the Hair” non è soltanto una donazione: è un messaggio di speranza, un invito a non perdere la fiducia e a riconoscere la bellezza e la forza che continuano ad abitare ogni donna, anche nei momenti più difficili.

Perché prendersi cura di una persona significa andare oltre la malattia, ascoltarne i bisogni e accompagnarla con rispetto e umanità. E perché, a volte, un gesto di attenzione può contribuire a restituire un sorriso e la possibilità di tornare a guardarsi allo specchio riconoscendosi, ancora una volta, nella propria bellezza e nel proprio coraggio.

È questa la missione del Rotary: trasformare la solidarietà in azioni concrete, capaci di generare valore e lasciare un segno nella vita delle persone.

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