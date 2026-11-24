By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Martedì 24 novembre, nel nuovo appuntamento con “La Porta Magica”, il programma condotto da Andrea Delogu
su Raidue, sarà ospite Magda Mancuso, giornalista pubblicista, presentatrice e conduttrice televisiva.
Magda ha condiviso i primi trentotto anni della sua vita con la sorella gemella Fiorella, legata a lei da un rapporto
profondo e simbiotico. Inseparabili fin dall’infanzia, le due sorelle hanno affrontato insieme anche le prove più dure, in
particolare quando, durante l’adolescenza, Fiorella ha iniziato a soffrire di una grave forma di depressione. Nonostante
l’affetto e il sostegno della famiglia e un lungo percorso di cure, nel 2014 Fiorella si è tolta la vita.
Da quel lutto così doloroso, la Mancuso ha deciso di trasformare la propria sofferenza in un impegno concreto a favore
degli altri: è autrice del libro “La verità dentro me” (edito da De Nigris) ed è ideatrice del convegno “Un pensiero per
Fiorella Fabiola”, a sostegno di chi soffre di depressione, giunto alla sua 9ª edizione.
“La Porta Magica” è un format realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Casta Diva
Pictures: è un programma di Dimitri Cocciuti, scritto da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici, Susanna
Paratore, Antonella Andriuolo, Susanna Blättler, Andrea Tortora, Lorena Guglielmucci, Donatella D’Amato, con
Gianpiero Pisanello e Simone Lemmo.
Il Mezzogiorno Info usa Accessibility Checker per monitorare l'accessibilità del nostro sito web.