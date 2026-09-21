MAGGIO DELLA MUSICA domenica 27 settembre D’Orazio e Nuti mettono in dialogo Ottocento e Novecento

Prosegue la stagione autunnale del Maggio della Musica. Domenica 27 settembre, alle ore 11, l’elegante veranda neoclassica di Villa Pignatelli ospiterà il concerto del duo composto da Francesco D’Orazio al violino e Giampaolo Nuti al pianoforte.

Legati da un sodalizio artistico di lunga data, D’Orazio, a lungo collaboratore di Luciano Berio e interprete d’elezione di musica antica e moderna, e Nuti, raffinato conoscitore del secondo Novecento, presenteranno “Classici e Neoclassici”, un programma che esplora il modello musicale classico e le differenti lenti con cui il Novecento è tornato a guardarlo.

Si parte con il neoclassicismo di Igor Stravinskij e della sua Suite italienne, trascrizione per violino e pianoforte dal celebre balletto “Pulcinella”, a sua volta basato su musiche di Giambattista Pergolesi.

Si prosegue con l’eclettica Sonata n. 1 di Alfred Schnittke, composta nel 1963: una pagina dal sapore dodecafonico, in cui la musica del russo passa vertiginosamente da melodie mistiche a motivi popolari fino a sfiorare atmosfere jazz.

Dalle sonorità contrastanti di Schnittke si passa alla quiete di Arvo Pärt e del suo Spiegel im Spiegel (“specchio nello specchio”). Uno dei brani più noti del compositore, esempio perfetto dello stile tintinnabuli, in cui la toccante melodia solista del violino si poggia su un accompagnamento pianistico minimale, fondato esclusivamente su triadi.

Chiude il programma un classico per eccellenza: la Sonata n. 7 in do minore op. 30 n. 2 di Ludwig van Beethoven, composta nel 1802, l’anno in cui la sordità del compositore si rivelò in tutta la sua gravità. Pagina cupa ed energica, con un vigore che forza dall’interno gli schemi ereditati dal Settecento e che realizza un nuovo ideale sinfonico attuato in ambito cameristico.

CLASSICI E NEOCLASSICI

Francesco D’Orazio, violino

Giampaolo Nuti, pianoforte



Igor Stravinskij (1882-1971)

Suite italienne (1933)

Introduzione – Serenata – Tarantella – Gavotta con due variazioni – Scherzino – Minuetto e Finale

Alfred Schnittke (1934-1998)

Sonata n.1 per violino e pianoforte (1963)

Andante – Allegretto – Largo – Allegretto scherzando

Arvo Pärt (1935)

Spiegel im spiegel (1978)

Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata n.7 in Do minore, op.30 n.2 per violino e pianoforte (1802)

Allegro con brio – Adagio cantabile – Scherzo. Allegro – Finale. Allegro-Presto

Francesco D’Orazio

Nato a Bari, si è diplomato in Violino e Viola sotto la guida del padre, perfezionandosi con Denes Zsigmondy presso il Mozarteum di Salisburgo e Yair Kless presso l’Accademia Rubin di Tel Aviv. Si è laureato in Lettere con una tesi in Storia della Musica sul compositore Virgilio Mortari. Nel 2010, è stato insignito del Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana quale “Miglior solista” dell’anno. Il suo repertorio spazia dalla musica antica eseguita con strumenti originali (è il violinista dell’ensemble l’Astrée di Torino) alla musica classica, romantica e contemporanea. Hanno scritto per lui, tra gli altri, i compositori Hosokawa, Fedele, Riley, Vacchi, dall’Ongaro, Nyman, De Pablo, Solbiati. Ha suonato in tutta Europa, Nord e Sud America, Messico, Australia, Cina e Giappone ed effettuato registrazioni discografiche per Decca, Bis, Kairos, Naive, Hyperion, Stradivarius e Amadeus.

È stato ospite di prestigiose istituzioni musicali quali il Teatro alla Scala di Milano, la Philarmonie di Berlino, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Philarmonie di Parigi, la Royal Albert Hall a Londra, la Wiener Konzerthaus, il Teatro Colon di Buenos Aires e si è esibito nei Festivals Cervantino in Mexico, MiTo, Radio Fance, Aix-en-Provence, Proms di Londra, Ravello, Montpellier, Ravenna, Settimana Musicale Senese, Postdam, Salisburgo, Stresa, Tanglewood e Biennale di Venezia. Ha tenuto concerti e registrazioni con la London Symphony, l’Orchestra Filarmonica della Scala, la BBC Symphony Orchestra, i Berliner Symphoniker, l’OSN della RAI, l’Orchestra Filarmonica di Shangai, l’Accademia Bizantina, l’Ensemble Orchestral Contemporain e il Syntax Ensemble, sotto la direzione di Maazel, Oramo, Metzmacher, Soudant, Berio e Rophé.

Giampaolo Nuti

È nato a Firenze, dove si è formato sotto la guida di Antonio Bacchelli; successivamente ha studiato con Franco Scala a Imola e ha seguito corsi di perfezionamento, in Italia e all’estero, di Pianoforte e di Musica da camera. Ha compiuto inoltre studi di Clavicembalo, Musica elettronica e Direzione d’orchestra.

Vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali, ha tenuto concerti in Europa, America, Asia e Australia, esibendosi in importanti stagioni e festival concertistici. La sua discografia, per Stradivarius, Decca e Brilliant, comprende alcune monografie, recensite e premiate dalle riviste specializzate europee: Schnittke e Barber per pianoforte solo e, con Francesco D’Orazio, Schnittke, Busoni, Ravel, Rota e Berio. Stradivarius ha pubblicato inoltre l’esecuzione del Concerto per pianoforte di Barber con Daniel Kawka e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, prima incisione europea. Attualmente è docente di Pianoforte al Conservatorio “Cherubini” di Firenze. Tiene regolarmente masterclass e corsi per varie associazioni e accademie italiane; è stato docente per numerose università europee e sudamericane, nonché per la prestigiosa Accademia Gnessin di Mosca. Viene regolarmente invitato a far parte delle giurie di concorsi pianistici internazionali, ed è stato direttore artistico del Concorso Franz Liszt – Premio Mario Zanfi di Parma.

Prossimo appuntamento

Mercoledì 30 settembre, Villa Pignatelli, ore 20.00

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Uri Caine, piano solo

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

pal-na@cultura.gov.it |+39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it

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