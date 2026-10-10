MAGGIO DELLA MUSICA Il sosia, Franz Schubert secondo Valanzuolo con il duo Schiavo-Marchegiani

Trentun anni appena, spesi sul filo della passione. Ogni giorno trascorso come fosse l’ultimo, con l’intensità di un eterno adolescente e la forza creativa del titano. La vicenda romantica di Franz Schubert rivive nel racconto con musica di Stefano Valanzuolo intitolato «Il Sosia», che l’Associazione Maggio della Musica, presieduta da Luigia Baratti, porta per la prima volta a Napoli. Domenica 11 ottobre, alle ore 11.00, in Villa Pignatelli, Valanzuolo sarà voce narrante accanto al duo pianistico a quattro mani formato da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani.

Scritto per la voce di Michele Placido, che ne è stato finora l’interprete, lo spettacolo «Il Sosia» (il titolo richiama Der Doppelgänger, uno dei più intensi lied di Schubert), già replicato in Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata…, debutta a Napoli e vede per la prima volta l’autore prestare la propria voce al racconto. Il testo originale, ricostruito a partire dalle lettere e dagli episodi di vita di Schubert, incornicia una serie di brani musicali per pianoforte a quattro mani, illuminando un genere che il compositore austriaco predilesse e nel quale fece convergere grazia e passione, in uguale misura.

Marchegiani e Schiavo, che nel 2026 festeggiano vent’anni di carriera insieme, proprio ai lavori schubertiani per quattro mani hanno dedicato Schubert for Two, disco edito dalla Decca che mostra l’intensità e l’eleganza interpretativa di un duo apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale.

Il programma musicale dello spettacolo include l’Andante in La minore D. 968, secondo tempo di una Sonatina giovanile, a cui seguiranno le Variazioni su un tema francese D. 624, che Schubert dedicò a Beethoven. Al centro, ci sarà la Fantasia in Fa minore D. 940, capolavoro dell’ultimo anno di vita del compositore, mentre nell’ultima sezione troveranno spazio la Grande Marcia D. 819 e i Ländler D. 814.

IL SOSIA

Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista

di Stefano Valanzuolo

Marco Schiavo – Sergio Marchegiani, pianoforte a quattro mani

Stefano Valanzuolo, voce narrante

Franz Schubert (1797-1828)

Andante in La minore, D. 968

Variazioni su un tema francese, D. 624

Fantasia in Fa minore, D. 940

Grande Marcia, D. 819

Due Ländler, D. 814 (nn.1 e 3)

Duo Schiavo-Marchegiani

Parallelamente all’intensa attività solistica, dal 2006 Sergio Marchegiani e Marco Schiavo formano un duo stabile molto apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni. Hanno tenuto quasi 1000 concerti in tutto il mondo, suonando in molte sale prestigiose: Carnegie Hall di New York, Philharmonie e Konzerthaus di Berlino, Sala d’Oro del Musikverein e Konzerthaus a Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Laeiszhalle di Amburgo, Rudolfinum e Smetana Hall a Praga, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Suntory Hall a Tokyo e inoltre a Roma, Parigi, Zurigo, Ljubljana, Sofia, Istanbul, Helsinki, Mosca, San Pietroburgo, Montreal, Washington, Città del Messico, Montevideo, Brasilia, Rio de Janeiro, San Paolo del Brasile, Hong Kong, Bangkok, Johannesburg, Pretoria, Singapore, ecc. Si sono esibiti con la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, i Berliner Symphoniker, la Budapest Symphony, la Prague Radio Symphony, la Sofia Philharmonic, l’Orchestra Sinfonica di Istanbul, la New York Symphonic Orchestra, la Johannesburg Symphony e l’Orchestra Sinfonica del Teatro Nacional di Brasilia. Marchegiani e Schiavo sono artisti Decca. Nel 2014 la prestigiosa etichetta ha pubblicato il loro primo CD interamente dedicato a Schubert. Di recente hanno inciso l’integrale delle opere per pianoforte a 4 mani di Mozart, registrata al Mozarteum di Salisburgo. Hanno inoltre registrato per emittenti radio-televisive nazionali in Italia (RAI Radio3), Germania, Svizzera (RTS), Repubblica Ceca, Bulgaria, Russia, Messico, Brasile e Hong Kong. Hanno studiato con grandi didatti quali Ilonka Deckers Küszler, Alexander Lonquich, Bruno Canino, Franco Scala, Aldo Ciccolini e Sergei Dorenski. Insegnano nei Conservatori di Alessandria e Potenza, sono invitati a far parte di giurie di concorsi internazionali e tengono masterclass in tutto il mondo.

Stefano Valanzuolo

Critico musicale del quotidiano Il Mattino e conduttore-autore dei programmi Radio3 Suite e WikiMusic per Radio3. Editorialista del mensile Amadeus, collabora con Sistema Musica, Alias – il Manifesto ed è autore di programmi di sala per molti teatri e festival italiani. È Direttore artistico dell’Associazione “Maggio della Musica” di Napoli e del festival “Corto Circuito” in Basilicata. È stato Direttore generale e artistico del Ravello Festival dal 2009 al 2015 e, nel 2016, Direttore artistico dell’Arena Flegrea, a Napoli. In oltre venti anni di direzioni artistiche, ha curato circa settecento concerti e spettacoli.

Come autore, collabora con musicisti, attori e registi prestigiosi. Citiamo Baglini, Bahrami, Boccadoro, Chiesa, Donadio, Elio, Forte, Gerini, Gragnaniello, Haber, Laurito, Livermore, Nicolosi, Papaleo, Piccotti, Pirrotta, Placido, Rea, Rigillo, M. Riondino, Scaparro, Scifoni, Strabioli, Villoresi, Orchestra “Haydn” di Trento e Bolzano, Orchestra del Comunale di Modena.

I suoi spettacoli sono stati programmati da Biennale Teatro di Venezia, Ravenna Festival, Campania Teatro Festival Italia, Festival Pergolesi Spontini, Emilia Romagna Festival, Cantiere d’Arte di Montepulciano, La Milanesiana, Teatro Comunale di Bologna, Amiata Piano Festival, Amici della Musica di Firenze, Associazione “Alessandro Scarlatti”, Serate Musicali di Milano, Teatro Massimo “Bellini” di Catania, IIC in Vienna. È autore di soggetto e libretto di opere liriche musicate da Galante, Gon, Taralli, Schittino e della drammaturgia di “Alienati” (2020), prima opera smart working.

Già titolare del corso di “Organizzazione dello Spettacolo” al Conservatorio di Benevento, e docente nel Master in “Management delle Imprese Culturali” del Conservatorio di Napoli. Ha contribuito alla nuova edizione dell’Enciclopedia della Musica dell’Istituto Treccani.

Prossimo appuntamento

Domenica 18 ottobre, Villa Pignatelli, ore 11.00

Perché sei un essere speciale

Quartetto d’Arti

Musica e parole di Franco Battiato

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

pal-na@cultura.gov.it |+39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it

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