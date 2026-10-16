MAGGIO DELLA MUSICA l’ultimo concerto della stagione è un OMAGGIO A FRANCO BATTIATO

Cantautore, compositore, pittore, regista. Con la sua musica ha attraversato il pop e la musica elettronica, il rock progressivo e la musica colta. Nella scena d’autore italiana, Franco Battiato è stato senza dubbio l’esponente che più di ogni altro ha meritato il titolo di “Maestro”.

Proprio le sue canzoni saranno protagoniste del sesto appuntamento autunnale del Maggio della Musica. Domenica 18 ottobre, alle ore 11, in Villa Pignatelli, andrà in scena Perché sei un essere speciale, lo spettacolo con cui il Quartetto d’Arti rilegge in chiave cameristica la produzione del cantautore siciliano, intrecciando suoni, parole e visioni.

Nato nel 2020 con l’intanto di raccontare storie e personaggi della tradizione cantautorale italiana attraverso arrangiamenti originali in chiave cameristica, il Quartetto d’Arti riunisce sul palco Daniela Di Renzo alla voce, Eleonora Giosuè al violino, Roberto Boarini al violoncello e Stefano Ciuffi alle chitarre.

Lo spettacolo Perché sei un essere speciale, che dopo il debutto all’inizio di quest’anno arriva per la prima volta a Napoli, si presenta come un cammino che attraversa la musica colta, il pop d’autore e la spiritualità di Battiato, tra armonie leggere e profondità inattese. Una narrazione musicale capace di far risuonare l’essenza stessa dei testi del cantautore siciliano e di mostrare, in una nuova veste, le sfumature sonore e spirituali esplorate da Battiato lungo l’arco della sua vita.

Un concerto, il cui titolo riprende direttamente i versi de “La Cura”, che si trasforma così in un rito musicale, un cammino tra gli elementi universali in cui le parole del Maestro si aprono come varchi verso l’infinito.

PERCHÉ SEI UN ESSERE SPECIALE…

Parole e musica di Franco Battiato

QUARTETTO d’ARTI

Daniela Di Renzo, voce – Eleonora Giosuè, violino

Roberto Boarini, violoncello – Stefano Ciuffi, chitarre

Quartetto d’Arti

L’ensemble intreccia virtuosamente l’eleganza senza tempo della musica da camera con l’anima vibrante della canzone d’autore italiana. L’ensemble nasce per raccontare storie e personaggi che, con il loro genio, hanno contribuito a diffondere bellezza nel mondo, riunendo musicisti dalle anime diverse – dalla classica al jazz, fino alla canzone d’autore – e creando un dialogo musicale unico. Attraverso arrangiamenti originali dei più celebri brani della tradizione cantautorale italiana, il Quartetto d’Arti dipinge narrazioni dense di sfumature, unendo parole e note in un equilibrio dinamico e avvolgente. Ogni performance diventa un viaggio emozionale, un gioco funambolico di testi e melodie che cattura l’ascoltatore e lo trasporta in profondità nel racconto.

Il repertorio del gruppo spazia dai grandi classici della canzone d’autore – Fabrizio De André, Franco Battiato, Giorgio Gaber – fino a composizioni originali che impreziosiscono l’esperienza. Dando prova di versatilità, il Quartetto si rivolge con successo a platee diverse, animando teatri, festival e sale da concerto con un’energia che parla al cuore di ogni spettatore. Una realtà musicale unica, capace di trasmettere emozioni e indurre riflessioni sui contenuti proposti.

Prossimo appuntamento

Domenica 25 ottobre, Museo Darwin-Dohrn, ore 11.00

Maggio del Pianoforte – il Contest

Giuditta La Marca, pianista

Musiche di Wieck Schumann, Schumann, Brahms

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

pal-na@cultura.gov.it |+39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it

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