Maggio della Musica: sabato 1° novembre “Il calcio secondo Shostakovic” in Villa Pignatelli

Calcio e musica colta: il connubio all’apparenza sembra ardito, ma Stefano Valanzuolo è riuscito a

evocarli e a farli convivere in “Se Spartak Piange… ovvero Il calcio secondo Shostakovič” con cui

l’associazione Maggio della Musica inaugura il nuovo mese. Sabato 1° novembre alle ore 11.00

nella veranda storica di Villa Pignatelli la voce recitante di Enrico Spalta darà corpo ai testi del

musicologo e giornalista. Ad accompagnarla il Quintetto di Ottoni dell’Orchestra Sinfonica Rossini

che eseguirà trascrizioni, estratti e musiche originali di Dmitrij D. Shostakovič, Charles Gounod,

Wolfgang Amadeus Mozart, Aleksandr Aleksandrov e Pierre de Geyter.

Shostakovič non è stato solo uno dei massimi musicisti del Novecento, ma anche un appassionato

competente di calcio, Riprendendo i suoi commenti e i suoi ricordi sportivi, “Se Spartak piange”

tenta di ricostruire un pezzo di storia sovietica popolato da personaggi, spesso, ingombranti. Le

vicende di Nikolaij Starostin e Lev Jashin, due calciatori celeberrimi cui non arrise uguale fortuna,

s’intrecciano, in questo racconto (basato su dati reali e riflessioni immaginarie), con quella dello

stesso Shostakovič, compositore in perenne conflitto pubblico e privato con il potere politico. Una

storia sospesa tra musica, calcio e politica. Un ritratto, poco ordinario, di vita sovietica.

“Se Spartak piange” ha debuttato nel 2018 al Campania Teatro Festival Italia, con Giovanni

Esposito e il Quintetto di Ottoni del Teatro di San Carlo.

Composto da Mario Bracalente e Matteo Giammaria (trombe), Andrea Angeloni (trombone),

Enrico Barchetta (corno) e Niccolò Baldisserri (tuba), il Quintetto di Ottoni dell’Orchestra

Sinfonica Rossini nasce nel 2017 dal desiderio di valorizzare e rendere protagonisti gli strumenti

della famiglia degli Ottoni all’interno dell’ensemble orchestrale. Si tratta di una formazione

cameristica classica molto popolare, in cui si racchiude l’intera gamma di suoni e timbri tipici degli

ottoni: dal registro acuto e squillante delle trombe, al morbido e vellutato del corno, passando per

il caldo e suadente del trombone, fino a quello grave e corposo della tuba. Il repertorio del

Quintetto OSR è ampio e variegato: dalle pagine rinascimentali e barocche alle trascrizioni di

musica sinfonica e operistica, dalle colonne sonore alla musica contemporanea e pop/jazz.

Formatosi sul Metodo Mimico di Orazio Costa, Enrico Spelta, si perfeziona alle Officine Quirino,

Scuola d’arte drammatica del Teatro Quirino, sotto la guida di Guglielmo Ferro, fonda la

compagnia teatrale EXNOVO, la prima realtà professionale con sede a Fano, con la quale porta

avanti progetti in rete con enti nazionali e regionali. Ha lavorato, tra gli altri, con Mariano Rigillo,

Ettore Bassi, Leonardo Petrillo, Carlo Simoni e Liv Ferracchiati in importanti produzioni.

Prossimi appuntamenti

Venerdì 7 novembre, Museo Darwin – Dohrn, ore 20.00

Quartetto d’archi GAMO Ensemble

Francesco Gesualdi, fisarmonica

Musiche di Mozart, Rihm, Gubaidulina

Domenica 9 novembre, Villa Pignatelli, ore 11.00

CICCOLINI 100 – IL PESO DELLA LEGGEREZZA

Genny Basso, pianista

Musiche di D. Scarlatti, Liszt, Debussy, Mascagni, Basso

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@cultura.gov.it | +39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691

www.maggiodellamusica.it