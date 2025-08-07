Malattie rare: Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino presentano il libro Cuore elastico alla Camera dei Deputati

A Roma, presso la suggestiva Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, si è tenuta la presentazione del libro Cuore elastico – autobiografia di Nunzio Bellino, scritta insieme allo sceneggiatore e autore Giuseppe Cossentino. L’opera, pubblicata da Olisterno Editore, rappresenta una potente testimonianza sulla sindrome di Ehlers‑Danlos, una patologia genetica rara e fortemente invalidante.

L’incontro ha rappresentato molto più di una semplice presentazione editoriale: si è trasformato in un momento di profonda riflessione sociale e civile, moderato dal giornalista Giuseppe Nappa, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui:

Il Senatore Orfeo Mazzella, Vicepresidente della Commissione Sanità e Lavoro al Senato

L’On. Alessandro Caramiello, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud”

Luca Antonio Pepe, legislativo parlamentare

Tra i momenti più intensi dell’evento, ha profondamente colpito e commosso i presenti il monologo recitato da Nunzio Bellino, attore e valido artista che da tempo ha fatto della diversità il fulcro del suo messaggio scenico e umano. Le sue parole hanno toccato corde profonde, trasmettendo la dignità e il coraggio di chi vive ogni giorno una condizione di fragilità, trasformandola in uno strumento di sensibilizzazione e rinascita.

In riconoscimento del loro impegno concreto a favore dei più fragili, Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino sono stati insigniti di un attestato di onorificenza da parte dell’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, consegnato dall’On. Caramiello. Nella motivazione si sottolinea come entrambi si siano distinti nel tempo per la loro attività a favore dell’inclusione, della giustizia sociale e della cultura della diversità.

L’evento ha messo in luce l’urgenza di politiche sanitarie e sociali più inclusive, soprattutto nel campo delle malattie rare, spesso dimenticate. Si è rinnovato l’appello al Governo affinché aumenti gli investimenti nella ricerca, nelle diagnosi precoci e nelle strutture di sostegno, ponendo al centro la persona, non la patologia.

Cuore elastico non è soltanto la storia di una malattia rara, ma il racconto universale di un’anima resiliente che ha scelto di esporsi, raccontarsi e lottare anche per chi non ha voce.

Un grazie sentito a tutti i presenti per la partecipazione, il sostegno e la profonda sensibilità dimostrata.