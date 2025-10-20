Maratona Sostakovic50 apre la stagione autunnale di Villa di Donato

La musica classica torna in Villa con David e Diego Romano, Valerio Capilli, Raffaele Mallozzi e Massimo Spada. Il concerto sarà preceduto da prove aperte a musicisti e studenti del Conservatorio

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Ore 20.30

Napoli, Villa di Donato

Piazza Sant’ Eframo Vecchio, 12

Napoli – Maratona Sostakovic50 apre la stagione autunnale di concerti e performance teatrali a Villa di Donato, mercoledì 22 ottobre alle ore 20.30. In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Dmitri Sostakovic, David Romano al violino e Diego Romano al violoncello con Massimo Spada al pianoforte eseguiranno il Trio op. 67 per violino, pianoforte, violoncello e con Valerio Capilli al violino e Raffaele Mallozzi alla viola, il Quintetto op. 57 per due violini, viola, violoncello e pianoforte del grande compositore russo. Il concerto sarà preceduto alle ore 18.30 dalle prove aperte (e ad accesso gratuito su prenotazione) per studenti del Conservatorio e per musicisti.

Dimitri Šostakovič è considerato tra i più importanti compositori di scuola russa e della musica del Novecento. Fu censurato per la sua musica sotto il governo di Stalin e poi riabilitato alla morte del dittatore, fino a diventare uno degli ambasciatori della cultura sovietica nel mondo. La sua musica combina la tradizione russa e le correnti moderne dell’Occidente con grande originalità e uno stile molto personale, con forti contrasti ed elementi grotteschi, con una componente ritmica prominente.

Come di consueto in Villa di Donato, a quello musicale seguirà un momento conviviale dove gli ospiti potranno dialogare con gli artisti e assaggiare piatti “a tema” con la stagione e il concerto: lasagna di zucca, taleggio e noci; zuppa di fagioli, funghi e castagne e torta pavlova.

Biglietto Unico: 40 euro – Ridotto per i Magnifici77: 30 – Under 35 ed artisti: 25 euro

prenotazioni@villadidonato.it È previsto servizio transfer col Bussino al costo unico di 10 euro a/r da diversi punti della città, previa prenotazione.