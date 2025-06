Marcia Gay Harden, Premio Oscar e icona del cinema internazionale, ospite d’onore domenica 29 giugno all’Ischia Film Festival

L’attrice incontrerà il pubblico e ritirerà il Premio alla Carriera

Parte la ventitreesima edizione, con eventi speciali

tra cinema e spettacolo, per riscoprire insieme la forza della meraviglia

Ischia, 26 giugno 2025 – Tra gli ospiti più attesi della ventitreesima edizione dell’Ischia Film Festival c’è Marcia Gay Harden, vincitrice dell’Oscar nel 2001 come Migliore Attrice Non Protagonista per Pollock. Nella splendida cornice della Cattedrale dell’Assunta, domenica 29 giugno alle 21:00 la straordinaria attrice del cinema americano incontrerà il pubblico per una conversazione sul suo percorso artistico e riceverà il Premio alla Carriera. A seguire verrà proiettato Miller’s Crossing dei fratelli Coen, in cui interpreta la memorabile Verna Bernbaum. Attrice versatile e profonda, Harden ha attraversato con grazia e intensità ogni genere cinematografico: da Vi presento Joe Black a Space Cowboys, fino a Mystic River di Clint Eastwood, dove la sua interpretazione della moglie del personaggio di Tim Robbins le è valsa una seconda candidatura all’Oscar. Accanto a Julia Roberts in Mona Lisa Smile, diretta da Sean Penn in Into the Wild, e affiancata da Adrien Brody e Lucy Liu in Detachment – Il distacco, Harden si è affermata come una delle interpreti più complete del panorama americano. Molto attiva anche in teatro e in televisione, nel 2009 ha ricevuto il Tony Award come miglior attrice per God of Carnage di Yasmina Reza, portato poi sul grande schermo da Roman Polanski. La sua presenza all’Ischia Film Festival rappresenta un’occasione unica per celebrare il talento di un’artista capace di attraversare con autenticità e forza emotiva le molte forme del racconto cinematografico.

“Partecipare all’Ischia Film Festival significa rinnovare il mio amore per il cinema in un luogo dove l’arte cinematografica incontra la bellezza del paesaggio. Scopriamo la nostra umanità attraverso le arti – e sono profondamente onorata del Premio alla Carriera. Non vedo l’ora di scoprire la splendida isola, che so essere capace di preservare un sentimento unico, fatto di luce, storia e passione. Grazie per questa gentile accoglienza!” – ha dichiarato la stessa Marcia Gay Harden.

L’Ischia Film Festival si conferma così come spazio privilegiato di dialogo tra cinema, arti e realtà. Oltre alle proiezioni in concorso e alla presenza di ospiti attesi, il festival arricchisce il proprio palinsesto con una serie di eventi speciali che ampliano lo sguardo e coronano una proposta culturale articolata e inclusiva.

Ad aprire il programma collaterale sarà la mostra fotografica di Gianni Fiorito, “Vedere, ascoltare. Appunti fotografici su L’amore buio”, realizzata in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. L’esposizione documenta la lavorazione dell’opera di Antonio Capuano, maestro del cinema napoletano, di cui restituisce l’energia e l’unicità nella direzione di attori e luoghi. In occasione della mostra sarà presentato anche il volume “Lo sguardo attivo di Gianni Fiorito – Fotogiornalismo, fotografia di scena e altri territory”, a cura di Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce, pubblicato da Artdigiland.

Martedì 1° luglio, alla Colombaia, in collaborazione con l’International Casting Directors Association e l’Unione Italiana Casting Directors, si terrà “Simposio”, doppio incontro dedicato al ruolo del casting nella produzione cinematografica contemporanea. Il primo panel, “Come valorizzare il tuo progetto con un cast internazionale”, vedrà la partecipazione di Donna Morong, Maurilio Mangano, Barbara Giordani e Laura Muccino. A seguire, l’incontro “Come il casting mette in contatto i registi emergenti con i grandi talenti”, moderato dal critico Antonio Capellupo, con la presenza di Donna Morong, Maurilio Mangano e della Premio Oscar Marcia Gay Harden. Sarà presente anche Florinda Martusciello, presidente dei casting director italiani.

Mercoledì 2 luglio, sempre alla Colombaia, sarà la volta della serata speciale dedicata ad Alida Valli, con la proiezione del docufilm Alida. Prodotto da Venice Film in collaborazione con Rai Cinema, il film ripercorre la carriera dell’attrice attraverso immagini d’archivio e testimonianze di figure di rilievo come Roberto Benigni, Margarethe Von Trotta, Charlotte Rampling e Vanessa Redgrave. A presentarlo sarà il critico cinematografico Alessandro Cuk, autore del volume Alida Valli. Da Pola a Hollywood e oltre, che ne racconta il lungo percorso artistico e umano.

Per questa edizione la Colombaia sarà inoltre sede delle Masterclass che l’Ischia Film Festival organizza con l’Accademia di Belle Arti di Napoli, tenute da grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale, realizzate nell’ambito delle attività del progetto C-FABIT – Cinematic Futures: Bridging Art, Technology and Interdisciplinary Training, finanziato dal PNRR (Missione 4) rivolte agli allievi del Dottorato di ricerca di Interesse Nazionale (DIN) in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music & Cultural Heritage.

Con la sua varietà di proposte e la ricchezza di suggestioni, l’Ischia Film Festival 2025 – come il poster dell’edizione, attraversato da pellicole dai colori cangianti – celebra la forza della meraviglia e si conferma luogo glamour aperto alla diversità dei linguaggi e delle visioni, capace di trasformare l’esperienza del cinema in incontro, scoperta e festa.

La ventitreesima edizione dell’Ischia Film Festival si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio al Castello Aragonese d’Ischia, diretta da Michelangelo Messina e sostenuta da: MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Campania – Film Commission Regione Campania, BONACINA, BPER Banca, TRECCANI Esperienze, ViVeTech.