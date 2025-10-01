Marco Perillo presenta Il pentimento del Principe d’Elbeuf al Campania Libri Festival

Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Occhiello (Biblioteca Sala Napoletana)

Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Occhiello (Biblioteca Sala Napoletana), si terrà la presentazione del libro Il pentimento del Principe d’Elbeuf di Marco Perillo, pubblicato da Colonnese Editore.

L’incontro rientra nel programma della quarta edizione del Campania Libri Festival – La fiera dell’editoria, promosso dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival (direzione artistica Ruggero Cappuccio).

Un’occasione preziosa per scoprire, attraverso il romanzo storico di Perillo, le vicende del Principe d’Elbeuf e il sorprendente intreccio tra storia, archeologia e letteratura nella Napoli del Settecento.

Alla presentazione interverranno:

– Marco Perillo (giornalista de Il Mattino e autore del volume)

– Gigi Di Fiore (giornalista e scrittore)

– Giovanni Chianelli (giornalista)

Un viaggio tra storia, archeologia e letteratura attraverso l’incanto del Miglio d’Oro

Nel 1738, il Principe d’Elbeuf torna a Portici dopo quasi trent’anni per recuperare l’ultimo tesoro nascosto nella sua villa: una statua raffigurante Calliope, musa della poesia. Questo racconto storico, ambientato nel suggestivo contesto del Miglio d’Oro e della nascente reggia borbonica voluta dal giovane Carlo di Borbone, si muove tra ambizioni personali, intrighi e i primi passi nell’esplorazione del passato sepolto della Campania.

Con il suo stile evocativo ed elegante, Marco Perillo trasporta i lettori in un’epoca di grande fermento culturale, dove storia, arte e archeologia si intrecciano con le passioni e i drammi umani.

Marco Perillo: giornalista e scrittore di talento

Napoletano classe 1983, Marco Perillo è giornalista de Il Mattino, scrittore di successo ed autore di opere che fondono magistralmente narrazione e ricerca storica. Ha esordito con il thriller archeologico Phlegraios (2014), seguito dai racconti di Napùl (2020). Per Newton Compton ha pubblicato saggi e guide che celebrano Napoli, tra curiosità, leggende e misteri. Tra le sue collaborazioni più recenti, la curatela della guida Il Sogno Reale per il Campania Teatro Festival.