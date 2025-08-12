Maresca: “Complimenti al sindaco di Forio, Stany Verde per la sua scelta.”

Oggi stare dalla parte della cultura e della legalità sembra diventata una scelta coraggiosa. In realtà, non è altro che un modo per tutelare la propria comunità.

Il trash, il populismo, il superficialismo sono atteggiamenti rispetto ai quali, oggi più che mai, bisogna prendere posizione.

Come il sindaco di Roma che ha rifiutato di ospitare a capodanno Tony Effe, plaudo ad un sindaco che ha la forza di prendere posizione e dice apertamente da che parte vuole stare.

Certi atteggiamenti diseducativi vanno stigmatizzati e non possono essere accolti da comunità sane che vogliono impostare il futuro su basi valoriali diverse.

Oggi, si gioca una vera e propria partita tra chi accetta e promuove questi modelli e chi, invece, li rifugge e propende per altri esempi da offrire anche alle nuove generazioni.

Io sto sempre con Stany e con chi tutti i giorni sceglie e combatte per stare dalla parte giusta.

Catello Maresca figura di riferimento nella lotta alla camorra e Ambasciatore di Unica

