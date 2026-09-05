Martinangelo: Crisi climatica, costo energia e materie prime soffocano l’agroalimentare italiano ed europeo

“Il nostro boccheggiare è conseguenza di un cambiamento profondo di cui bisogna prendere atto, non è un’emergenza: ci dobbiamo attrezzare, come Paese, come UE e anche come imprese. Il combinato disposto di clima, costo del carburante (energia in genere) e fertilizzanti ha un effetto sulla produzione agricola di cui forse non ci siamo ancora resi conto. In più di un posto si è deciso di non seminare, di lasciare i campi incolti perché non conveniva.”

Così Corrado Martinangelo, Presidente di Agrocepi, interviene in una nota in merito alla grave crisi che sta colpendo il settore a causa della convergenza di crisi climatica, costo delle materie prime ed energia.

Ci serve una strategia che tenga conto di quello che sta succedendo: questa ormai è la normalità, bisogna ripensare alle nostre colture, alla nostra rete idrica.

“Nell’immediatezza si chiede al Governo e al Parlamento di adottare un provvedimento di Dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di conseguire alcuni obiettivi tra cui la sospensione di tributi e tasse e la moratoria dei mutui bancari almeno per 6 mesi.”

“Crediamo che il ddl Coltivaitalia e altri interventi strutturali per tutte le filiere agroalimentari siano necessari soprattutto per questo. Chiediamo al Governo di attivarsi affinché l’Europa adotti un RECOVERY FUND straordinario per l’agroalimentare alla stregua delle misure approvate per il Covid.”

“L’Europa, tra l’altro, dovrebbe – prosegue Martinangelo – finalmente attivarsi con un’alta Diplomazia per fermare le guerre in atto, che hanno inevitabili conseguenze sul caro energia e sul costo delle materie prime.”

“L’Europa inoltre, in relazione ai cambiamenti climatici, dovrà definire negli strumenti finanziari un equilibrio di sostenibilità che non ci riporti all’ideologismo ambientale del Green Deal, ma nemmeno a una flessibilità senza regole”, conclude Martinangelo.

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