Maturazioni aderisce alla Campagna “MAKE PIZZA NOT WAR”

San Giuseppe Vesuviano (NA), ottobre 2025 – Maturazioni Pizzeria sceglie di mettere la sua voce – e la sua popolarità – al servizio di un messaggio di pace. L’azienda fondata da Antonio Conza e Gabriella Esposito, conosciuta per la sua comunicazione innovativa e per una community online di oltre mezzo milione di persone, aderisce con convinzione alla campagna #NoFakeFood #StopWar, promossa da Ecodigital Campania, nell’ambito dell’iniziativa “MAKE PIZZA NOT WAR”.

Un progetto che intreccia due linguaggi universali – quello della pizza e quello della solidarietà – per ricordare che il cibo autentico è un ponte tra culture, un simbolo di rispetto e un’occasione per costruire pace.

Il 29 e 30 ottobre 2025, anche da Maturazioni Pizzeria sarà possibile partecipare all’iniziativa: durante queste giornate, la pizza verrà consegnata in speciali cartoni “Make Pizza Not War”, realizzati in collaborazione con Napolimania, fino a esaurimento scorte. Un gesto semplice, ma dal profondo valore simbolico: trasformare un momento di condivisione quotidiana in un invito alla riflessione su temi globali come la pace, la giustizia sociale e la sicurezza alimentare.

«Abbiamo deciso di aderire perché crediamo che il cibo, quando è vero e rispettoso, possa diventare un linguaggio d’amore – dichiarano Antonio e Gabriella, founder di Maturazioni. In un momento storico così complesso, vogliamo usare la nostra visibilità per diffondere un messaggio di umanità e speranza».