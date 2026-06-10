Maturazioni inaugura il nuovo hub a Pomigliano d’Arco

Sarà una Cena Spettacolo tra gastronomia e intrattenimento a segnare l’apertura della nuova sede di Maturazioni Pizzeria a Pomigliano d’Arco, in via Passariello 63, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21:00. L’evento inaugurale, a numero chiuso, unirà un percorso degustazione ideato per l’occasione a performance di musica dal vivo e momenti di illusionismo, in un format pensato per trasformare la cena in un’esperienza immersiva. Gli ospiti riceveranno un omaggio realizzato appositamente per la serata inaugurale.

L’evento rappresenta il nuovo passo del progetto firmato da Antonio Conza e Gabriella Esposito, che dopo il consolidamento della sede di San Giuseppe Vesuviano ampliano la presenza del brand sul territorio campano, rafforzando un modello di pizzeria contemporanea basato su impasti studiati, leggerezza, digeribilità e ricerca costante sulle materie prime, con una forte attenzione alla rilettura del territorio gastronomico.

Per la serata del 17 giugno è previsto un menu degustazione firmato dai due fondatori che sintetizza la filosofia del progetto: si parte con il Fiore di Zucca di Mare panato al popcorn, seguito dalla Margherita contemporanea, per poi proseguire con il Padellino al roast beef con millefoglie di verdure e il Cannolo di pasta fresca al baccalà, fino al dessert finale “Omaggio a San Giuseppe”, richiamo diretto alle origini del percorso imprenditoriale.

Con la nuova apertura, Maturazioni consolida così un’identità ormai riconosciuta nel panorama della pizza contemporanea, affiancando alla proposta gastronomica un approccio comunicativo fortemente orientato ai social media e alla costruzione di una community digitale che ha contribuito alla diffusione del brand ben oltre i confini locali.

L’evento del 17 giugno si svolgerà in un unico turno alle 21:00 e sarà accessibile esclusivamente previa prenotazione, con posti limitati.

Info e prenotazioni: Tel/WhatsApp: +39 377 343 2315