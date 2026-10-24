Guido Walter Mariani, il Presidente napoletano di Miss Woman International 2026: il trionfo dell’Ucraina al GF Victoria di Tenerife

Moda, bellezza, spettacolo e imprenditoria internazionale: Guido Walter Mariani, imprenditore napoletano e Presidente mondiale di Miss Woman International, guida la finale 2026 a Costa Adeje, Tenerife (Spagna).

A conquistare la corona è l’ucraina Katerina Kondratieva, protagonista di una prestigiosa edizione internazionale.

COSTA ADEJE, TENERIFE — 14 ottobre 2026. Il mondo della bellezza internazionale si è riunito al GF Victoria, hotel cinque stelle gran lusso di Costa Adeje, a Tenerife, per la finale mondiale di Miss Woman International 2026, il concorso internazionale dedicato alla bellezza, al talento e alla valorizzazione della personalità femminile.

A conquistare la corona è stata Katerina Kondratieva, conosciuta come Kondra, in rappresentanza dell’Ucraina, al termine di una serata che ha riunito concorrenti provenienti da diversi Paesi, professionisti, ospiti e protagonisti del settore della moda e dello spettacolo.

Al centro dell’organizzazione, Guido Walter Mariani, imprenditore napoletano e presidente mondiale di Miss Woman International, impegnato nello sviluppo di un progetto che unisce comunicazione, intrattenimento, branding e relazioni internazionali.

Il percorso professionale di Guido Walter Mariani di origini napoletane che ricopre il ruolo di CEO Founder e Presidente mondiale di Miss Woman International, coordina un progetto che punta a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali e creare nuove opportunità di collaborazione tra professionisti, aziende e realtà territoriali e si inserisce nel panorama dell’imprenditoria legata alla comunicazione, agli eventi e all’intrattenimento internazionale.

La sua visione considera i concorsi di bellezza non soltanto come competizioni, ma anche come strumenti di comunicazione e promozione culturale, capaci di mettere in relazione Paesi diversi attraverso eventi, ospitalità, moda e spettacolo.

Con l’edizione 2026, Miss Woman International rafforza questo approccio, proponendo un format che affianca alla finale mondiale una settimana di appuntamenti, esperienze condivise e attività dedicate alle concorrenti.

Miss Woman International 2026: la finale mondiale al GF Victoria

La finale ospitata dal GF Victoria, prestigiosa struttura cinque stelle gran lusso di Costa Adeje, ha rappresentato il momento culminante della Woman Week, in programma dal 9 al 15 ottobre 2026.

Le Finaliste provenienti da oltre 30 Stati nel mondo hanno preso parte a prove, incontri, attività di gruppo e momenti di preparazione tecnica, con l’obiettivo di presentare in passerella non soltanto la propria immagine, ma anche la personalità, le capacità comunicative e l’identità culturale del Paese rappresentato.

La serata finale è stata condotta da Esther Gómez e Valeria Ammirato, che hanno accompagnato il pubblico attraverso i momenti principali della competizione.

La classifica di Miss Woman International 2026

La Top 10 dell’edizione 2026 ha visto la vittoria dell’Ucraina, seguita dal Lussemburgo e dalla Germania.

Katerina Kondratieva (Kondra) — Ucraina, prima classificata. Traiana Neto Martins — Lussemburgo, seconda classificata. Larissa Cetin — Germania, terza classificata. Yasmin Santos — Spagna. Estefania Bedoya Bonilla — Colombia. Sofia Kulish — Emirati Arabi Uniti. Gulzat Moldabekova — Kazakistan. Valentina Piro — Italia Web. Aleksandra Timofejeva — Malta. Blerina Amiti — Albania.

Il risultato ha consacrato l’Ucraina come protagonista della finale mondiale, in una competizione che ha riunito rappresentanti di diverse culture e aree geografiche.

Woman Week a Tenerife: ospitalità, territorio e relazioni internazionali

La finale di Miss Woman International 2026 è stata preceduta da una settimana di attività che ha coinvolto le concorrenti in un percorso di preparazione e condivisione.

Il programma ha previsto una conferenza stampa, incontri istituzionali e professionali, prove sceniche, preparazione tecnica e iniziative dedicate alla scoperta del territorio di Tenerife.

Casa Faro e AMAREA Dinner Class: l’appuntamento pre-gala

Il 13 ottobre, alla vigilia della finale mondiale, Casa Faro ha ospitato AMAREA Dinner Class, appuntamento pre-gala prodotto da GWM Holding. La serata ha combinato cena, intrattenimento e un’atmosfera elegante, offrendo alle partecipanti e agli ospiti un’ulteriore occasione d’incontro prima del momento conclusivo della competizione.

Il programma collegato ha incluso anche Amarea Party Continua, previsto per il 14 ottobre, ampliando l’offerta di appuntamenti legati alla manifestazione.

Questi eventi collaterali si inseriscono nella strategia di Miss Woman International di integrare moda, spettacolo, ospitalità ed esperienze esclusive all’interno di un unico progetto internazionale.

GWM CUP by GIVOVA – Torneo per la Pace: sport e dialogo tra culture

L’iniziativa è stata concepita per promuovere valori quali rispetto, collaborazione e spirito di squadra, favorendo il dialogo tra persone provenienti da Paesi e culture differenti. L’integrazione di un evento sportivo nel programma di Miss Woman International testimonia la volontà di affiancare alla competizione di bellezza momenti dedicati alla condivisione e alla partecipazione.

Miss Woman International 2026: sponsor e partner ufficiali

La realizzazione della manifestazione ha coinvolto sponsor e partner provenienti da diversi settori, dalla moda all’ospitalità, dalla comunicazione al lifestyle.Tra i nomi indicati nelle comunicazioni ufficiali dell’edizione 2026 figurano:

• WOW by Designer Massimiliano Sbrescia (WOW Pelle)

• Gilda

• Casa Faro

• Banco Santander

• MA Hotels

• Maxim Luxury Vodka

• ElixConquers

• Jardeco

• GIVOVA sponsor tecnico

• Tenerife Party Hub (TPH)

• GF Victoria Hotels

• Sea Seasons

• The Glam Society

• Publica Canarias

La collaborazione tra organizzazione, sponsor e partner contribuisce alla realizzazione di un evento che unisce competizione internazionale, promozione territoriale e opportunità di visibilità per le realtà coinvolte.

La visione di Guido Walter Mariani: bellezza, comunicazione e opportunità internazionali

Una prospettiva che unisce la dimensione internazionale della manifestazione alle competenze organizzative e imprenditoriali del suo presidente, con l’intento di sviluppare nuove sinergie nel mondo della moda, dello spettacolo e della comunicazione.

«La bellezza non ha confini: è cultura, personalità, talento e capacità di creare connessioni tra persone e Paesi diversi. La nostra ambizione è costruire una piattaforma internazionale che offra alle donne opportunità di visibilità e crescita, valorizzando al tempo stesso i territori e i partner che scelgono di condividere questa visione».

Il trionfo dell’Ucraina apre una nuova fase per Miss Woman International

Con la vittoria di Katerina Kondratieva, in rappresentanza dell’Ucraina, Miss Woman International 2026 conclude una settimana di moda, spettacolo, ospitalità e attività condivise nella cornice di Costa Adeje, Tenerife.

La finale al GF Victoria segna una nuova tappa per l’organizzazione guidata da Guido Walter Mariani, imprenditore napoletano che punta a rafforzare la presenza internazionale del concorso e a sviluppare ulteriori collaborazioni con aziende, professionisti e partner.

Tra competizione, promozione culturale e intrattenimento, l’edizione 2026 conferma l’ambizione di Miss Woman International di consolidarsi come piattaforma internazionale dedicata alla bellezza, al talento e alle relazioni tra culture.

MISS WOMAN INTERNATIONAL Beauty, vision and a world without borders.

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