MissWoman Italy 2026, la Finale Nazionale approda a Capri: dalla terrazza delRelais Maresca alla Finale Mondiale di TenerifeBellezza, eleganza, cultura einternazionalità: sull’isola di Capri è stata eletta la rappresentante italianadel Miss Woman International Beauty ContestCAPRI – Capri ha fatto da splendidacornice alla finale nazionale di Miss Woman Italy 2026, appuntamento italianodel Miss Woman International Beauty Contest, prestigioso concorsointernazionale presente in oltre 50 Paesi.La finale si è svolta il 25settembre 2026 sulla terrazza del Relais Maresca Hotel di Capri, regalando alleconcorrenti e agli ospiti una serata all’insegna della bellezza edell’eleganza.A conquistare il titolo di MissWoman Italy 2026 è stata Arianna Galliano, proclamata numero 1 dellacompetizione, che avrà il compito di rappresentare l’Italia alla finalemondiale di Miss Woman International, in programma a Tenerife, in Spagna, dal 9al 14 ottobre 2026.Sul podio anche Sabrina DeMartino, seconda classificata, e Martina Di Maria, terzaclassificata.La serata è stata condotta da AntoniaDi Guida e Alfredo Mariani, che hanno accompagnato il pubblico attraverso idiversi momenti della finale tra moda e spettacolo.La manifestazione ha inoltrericevuto il patrocinio morale dell’Università AUGE e la collaborazionedi ICC S.p.A. – Credito Complementare, realtà che hanno contribuito alladimensione istituzionale e professionale dell’iniziativa.Miss Woman InternationalBeauty Contest: una bellezza che guarda oltre l’esteticaFondato e presiedutodall’imprenditore della comunicazione Guido Walter Mariani, il MissWoman International Beauty Contest nasce con una visione che va oltre itradizionali concorsi di bellezza.Donne di età, origini ebackground differenti vengono coinvolte in un percorso che comprende moda,fotografia, sport, comunicazione e crescita personale, con l’obiettivo divalorizzare non soltanto l’immagine, ma anche personalità e capacitàcomunicative.Tutto ciò lo ritroviamo nelmessaggio che Guido Walter Mariani ha inviato all’apertura dell’evento:“Avete fatto davvero un lavorostraordinario: in pochissimo tempo siete riusciti a realizzare un evento digrande classe, eleganza e professionalità. E questo dimostra ancora una voltache quando gli italiani si mettono in gioco fanno grandi cose. Gli italiani hanno la capacitàdi trasformare talento, creatività e passione in eccellenza. Lo vediamo nellamoda, nella grande sartoria italiana, nella nostra filiera enogastronomica, neldesign, nell’arte, nella cultura, nella ricerca e naturalmente nello sport.Nei nostri grandi campionicome Jannik Sinner, che con il suo talento e la sua disciplina è diventato unodei grandi protagonisti dello sport internazionale, ed anche il giovanissimoKimi Antonelli, che rappresenta l’Italia ai massimi livelli della Formula 1.Sono mondi diversi, ma c’è unacosa che li accomuna, per poter raggiungere un grande traguardo, bisogna avereun sogno. Ed è proprio questo il messaggio che voglio lasciare questa sera atutte le splendide ragazze che partecipano a questa finale”.Capri protagonista dellafinale nazionale di Miss Woman ItalyA presiedere la giuria dellafinale nazionale di Miss Woman Italy a Capri è stata la Prof.ssa Avv. AnnaLa Rana, Presidente della Funicolare di Capri e Presidente Nazionaledell’Associazione Giuriste Italiane, che ha dichiarato:“la donna scelta da me deveessere, oltre che bella, colta e preparata ad affrontare le istituzioni intutti i campi politici, ambientali, economici…perché oggi l’uomo hanecessariamente bisogno della donna dinanzi alla crescente disumanizzazionedella realtà, con bimbi che si feriscono e si ammazzano per futili motivi, conun inquinamento ambientale in continua progressione, come pure con unfemminicidio in continuo aumento. La donna di oggi scelta come icona universaledeve essere cosciente di queste situazioni ed altre, pronta ad intervenire conla sua bellezza in sedi opportune finanche come ambasciatrice di maggioresensibilità e protezione verso gli uomini tutti, gli animali, la natura e conessa l’inquinamento dell’atmosfera terrestre“.La presenza della Prof.ssa Avv. Anna La Rana conferisce alla manifestazione unaparticolare attenzione ai valori della professionalità, della cultura e delruolo della donna nella società contemporanea.Accanto alla Presidente digiuria Prof.ssa Avv. Anna La Rana, la commissione havisto la partecipazione di figure provenienti dal mondo dell’imprenditoria,della comunicazione, dello spettacolo, della cultura e della moda.In giuria erano presenti CarmenPisano, Creative Consultant; Massimiliano Sbrescia, Art Director, CEO e Founderdi WOW e Agenzia360; Mimmo Maresca, CEO e Founder di MAHotels; Domenico Iovane,Co-Founder di Muratori 1717; Pasquale Eduardo, Sales Director di GlobalSolving; e Rosita Caiazzo, CEO e creativa della maison Gioielli Rosita, LelioZaccarella, Founder e CEO di Pay Evolution; Salvatore Riviello, CEO &Founder di Royal Watch, attore e scrittore.Una composizione eterogeneache ha portato nella valutazione delle concorrenti competenze e punti di vistadifferenti, coerentemente con la filosofia del contest, che punta a valorizzarela donna nella sua complessità e non soltanto attraverso l’aspetto estetico.La terrazza del Relais MarescaHotel ha accolto concorrenti, organizzatori, ospiti, stampa e rappresentantidel mondo della comunicazione, offrendo uno scenario unico per una serata cheguarda già alla dimensione internazionale. La scelta di Capri come sede dellafinale nazionale ha aggiunto alla manifestazione una particolare suggestione.Un ringraziamento particolareè stato rivolto alla proprietà del Relais Maresca Hotel e ad AntonellaTizzano per la gentile e cortese ospitalità alla cittadinanza di Capri.Fondamentale anche il lavorodel Direttore Italia Alfredo Mariani, impegnato nella costruzione delpercorso nazionale che ha portato alla finale caprese attraverso ilcoinvolgimento di agenzie e casting distribuiti sul territorio nazionale.Un ringraziamento va al team HMmake-up artist composto da Carmela Oliva, Angelica Ponticelli, ViktoriaSemkulych, Eleonora Cotumaccio, Teresa Celentano, Maria Adamo e Palma Carascon.Per il team Relax &Beauty hanno collaborato Angelica Dell’Aera, CEO di Active ShapeWellness e Motion, e Martina Miranda, Beauty e Spa Manager.Un lavoro dietro le quintefondamentale per accompagnare le concorrenti durante una serata nella qualemoda, fotografia, palco e televisione hanno richiesto cura e professionalità inogni dettaglio.Il DJ set di Tommy Falcoha contribuito a creare il ritmo e l’atmosfera della finale, accompagnando ilpubblico fino ai festeggiamenti conclusivi.Dalla finale di Capri aTenerife: l’Italia vola sulla scena internazionaleCon la proclamazione dellanuova Miss Woman Italy 2026 si apre ufficialmente il secondo capitolodel percorso.La vincitrice AriannaGalliano volerà infatti a Tenerife per rappresentare l’Italia alla finalemondiale di Miss Woman International, dal 9 al 14 ottobre.Circa 40 partecipantiprovenienti da tutto il mondo si incontreranno per una settimana dedicata ashooting fotografici, moda, sport, attività di gruppo e momenti dedicati allacomunicazione e alla crescita personale.Il gran finale ad Anema e CoreDopo la finale al RelaisMaresca, i festeggiamenti si sono spostati nella celebre Taverna Anema eCore, uno dei luoghi simbolo della vita musicale e dell’intrattenimentocaprese, da Gianluigi Lembo, che ha ospitato tutte le finaliste delcontest.Musica live, fotografie,stampa e telecamere hanno accompagnato il brindisi conclusivo, trasformando laserata in un momento di festa e convivialità insieme alle protagoniste dellacompetizione.Un finale in perfetto stileCapri per celebrare la nuova Miss Woman Italy e il viaggio che la porterà orasul palcoscenico internazionale di Tenerife.Aziende e realtà che hannocollaborato alla manifestazioneLa finale nazionale di MissWoman Italy 2026 è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di diverseaziende e realtà professionali che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.Tra le aziende che hannocollaborato figurano Global Solving, MAHotels, Royal Watch, Wow, RositaGioielli, Mavina, Carlo Cacace Trasporti Internazionali, Pay Evolution e HMMake Up Italy.Sponsor tecnico dellamanifestazione è stato NonSolo Danza Management, mentre la comunicazionee la dimensione televisiva sono state accompagnate da Movida Television,Radio Undici Capri e Canale 95.MISS WOMAN ITALY 2026Finale Nazionale – Capri, 25settembre 2026Finale Mondiale Miss WomanInternational – Tenerife, 9-14 ottobre 2026

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