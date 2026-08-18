Mobilità e grandi eventi, Ditto: «Il lavoro avviato sull’America’s Cup va accompagnato da una regia metropolitana sui trasporti»

L’imprenditore partenopeo interviene dopo la richiesta dei tassisti e indica nella programmazione della mobilità il capitolo da costruire insieme ai Comuni dell’area vasta

NAPOLI – «Il Comune ha impostato il percorso sulle infrastrutture dell’evento e lo ha fatto con atti concreti. Il passaggio che manca non è un atto in più, è la scala: la mobilità di Napoli nel 2027 sarà un tema metropolitano, non comunale»: così Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nei settori dell’hospitality e della formazione professionale, interviene sul dibattito riaperto nei giorni scorsi dalla categoria dei tassisti.

Il Comitato Tassisti di Base ha chiesto al Comune un piano traffico immediato e strutturale, in grado di ridurre la presenza di veicoli privati nelle aree più congestionate. La richiesta, formulata dopo l’ultimo incidente avvenuto nel centro storico, punta sulla sicurezza della circolazione, sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico e su un trasporto pubblico più rapido ed efficiente. Secondo i rappresentanti della categoria la questione è resa più stringente dai grandi eventi internazionali ospitati dalla città e dai numerosi cantieri aperti.

Ditto legge la richiesta come un contributo tecnico da integrare nel lavoro già in corso. «Chi guida un taxi otto ore al giorno conosce la rete meglio di chiunque la osservi dall’esterno. Quando una categoria che vive sulla strada segnala un problema, quella segnalazione è un dato utile all’amministrazione, non un fronte contrapposto», sostiene l’imprenditore. E aggiunge: «I flussi che congestionano il centro storico non nascono nel centro storico. Arrivano da Pozzuoli, da Giugliano, da Torre del Greco, da Casoria. Nessuna amministrazione comunale, da sola, può governare un fenomeno che si genera fuori dai propri confini».

Il quadro degli atti mostra un percorso avviato. Il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio da 4.910.000 euro destinata alle infrastrutture di rete previste dall’Host Venue Agreement per la trentottesima edizione dell’America’s Cup, in programma nel 2027. Nella stessa seduta l’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ha segnalato un divario strutturale tra una domanda di spesa in crescita e le risorse disponibili. Sul piano sovracomunale, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato il protocollo d’intesa e l’accordo attuativo del programma «Verso l’America’s Cup 2027», con un ruolo di coordinamento tra i Comuni dell’area vasta.

Su questo strumento Ditto individua lo spazio di lavoro. «La regia metropolitana esiste già e nasce proprio per distribuire i benefici dell’evento oltre i confini cittadini. Non serve costruire nulla di nuovo: serve estenderne il perimetro alla mobilità, con un calendario dei cantieri condiviso e una programmazione del trasporto pubblico costruita sui flussi reali», afferma. «È un lavoro che il Comune non può fare da solo e che nessun comune della cintura può fare al posto suo».

L’imprenditore collega il tema al ciclo amministrativo che si apre nei prossimi mesi. «Le prossime amministrative arriveranno mentre la città è un cantiere aperto. Servirà una coalizione ampia, capace di tenere insieme sensibilità diverse su obiettivi verificabili: chi pensa di affrontare una scadenza del genere con perimetri stretti non ha capito la dimensione del problema», sostiene Ditto. «Su questi temi la disponibilità al confronto è totale, con chi amministra oggi e con chi si candida a farlo domani».

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