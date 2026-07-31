Moda e Musica sotto le Stelle: ad Ottaviano una Notte di Musica, Moda e Spettacolo

OTTAVIANO – sabato 18 luglio 2026 una serata sotto le stelle ad Ottaviano.

Sotto un cielo di fine luglio attorno alla piscina della dimora di Marcello e Marina Cutolo, ha preso vita l’atteso evento “Moda e musica sotto le stelle”, patrocinato dall’associazione Siddartha e presentato dalla giornalista Romilda Barbato.

L’appuntamento ha fatto entrare il pubblico direttamente nel cuore dell’arte, rendendo omaggio alla creatività e al “saper fare”.

L’apertura della serata è stata affidata all’elegante coreografia curata dalla maestra Giulia Rega e interpretata dagli allievi della scuola Liberty Dance. Sulle celebri e suggestive note dell’Autunnotratto da “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, si sono esibiti i ballerini Claudia Pizza, Chiara Maione, Gaetano La Marca, Elisabetta Giamundo, Manuela Ambrosio e Anna Claudia Cutolo, regalando momenti di pura poesia in movimento.

A seguire, la scena è stata conquistata da una sfilata dinamica, colorata e ricca di energia. In passerella si sono susseguite creazioni all’insegna della freschezza, dell’audacia e della forte personalità, firmate dallo stilista Mimmo Tuccillo, che con la sua arte ed eleganza continua a incantare ed emozionare.

Il tema conduttore della sfilata è stato “Vacanze Romane”, impreziosito dagli esclusivi accessori realizzati da Rosanna Ammirati – Gioielli di filo. Un caloroso ed applauso è stato rivolto a tutto lo staff impegnato nel backstage e alle incantevoli modelle: Fabiana Finelli, Marika Auriemma, Mariarosaria Oglio, Chiara Iervolino, Fabiana Casinelli, Claudia Pizza e Chiara Maione.

A coronare l’evento è stata l’esibizione della Box 44 Band (composta da musicisti “old style” per anagrafica ma dalla travolgente carica giovanile), che ha scatenato il pubblico a ritmo di grande musica:

• Simona Ferrara – Vocalist

• Mimmo Annunziata – Sax

• Claudio Ciliberti – Chitarra

• Michele Ceriello – Batteria

• Mario Esposito – Basso

• Paolo Beneduce – Piano

• Ciro Maione – Percussioni

Con questa serata si sono celebrate la bellezza, la creatività e l’eleganza attraverso iniziative culturali che vengono promosse al Box 44.

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