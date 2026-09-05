Monica Sarnelli: concerti, eventi e recital tra  Napoli, Capri e Caserta

Dopo il successo e le emozioni legate a “Grazie Peppino” (28 agosto), la serata dedicata da “Benevento Città Spettacolo” all’indimenticabile Peppino di Capri – con il quale Monica Sarnelli collaborò per quasi un decennio (1986/1994 per più di mille concerti) – e la gratificazione, per il “Premio Armando Gill” (1 settembre) ricevuto a Grottolella, in Irpinia, quale portavoce della canzone partenopea, ecco i prossimi appuntamenti dell’artista che prosegue il suo tour di concerti in Campania in questo finale estivo, prima dei prossimi impegni teatrali autunnali.

Domenica 6 settembre alle ore 20,30, a Napoli presso l’AUDITORIUM Porta del Parco di Bagnoli di Via Diocleziano Monica Sarnelli & Patrizio Trampetti in “CHESTA SERA È NERA ‘A TAMMURRIATA” Ideazione/Regia di Franco Cutolo. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, propone una vera e propria passeggiata nella storia della musica napoletana, un viaggio attraverso epoche, sonorità e linguaggi diversi: dalle antiche villanelle fino a Pino Daniele, raccontando una tradizione musicale capace di trasformarsi nei secoli senza perdere le proprie radici. Ad accompagnare il percorso scandito dalla straordinaria voce della Sarnelli e dalla musica di un grande musicista e autore come Trampetti, ex Nuova Compagnia di Canto Popolare, saranno Peppe Parisi, Lello Russo e Andrea Ciliberti oltre ai testi e i filmati di Franco Cutolo e le rielaborazioni musicali di Luca Mennella, Pino Tafuto ed Enzo Parente. (Per la concessione dell’Auditorium Porta del Parco, si ringrazia la Commissione Straordinaria per la promozione e la riqualificazione dell’area industriale di Bagnoli).

A seguire, Monica Sarnelli presenta, venerdì 11 settembre alle 21 a Maddaloni (Ce) al Royal Bingo in via Napoli, 463, “UN POSTO AL SOLE…ED ALTRE STORIE!” mentre domenica 13 settembre alle 22, l’artista sarà a Capri, al Porto di Marina Grande, per “UNA NOTTE A NAPOLI”.

L’organizzazione ed il coordinamento degli spettacoli di Monica Sarnelli sono a cura di Dario Andreano (produttore e manager dell’artista dal 1992) con il supporto di: RitmiUrbaniNetwork, Cult!, Lazzara Felice, Napoli Sound, Andreano Management.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…