Monica Sarnelli in Tour

Monica Sarnelli in Sirene – ph©Pino Miraglia

Il Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, presenta il tour teatrale dello spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci” che vede protagonista Monica Sarnelli, scritto da Federico Vacalebre con la regia di Carlo Cerciello. Lo spettacolo, in un’edizione completamente rinnovata, è prodotto da RitmiUrbani Network, Lazzara Felice, Andreano Management.

Le prime date del 2026 vedono l’artista partenopea esibirsi il 19 marzo alle ore 21 al teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania (Sa) e il 20 marzo alle ore 21 all’Auditorium Tommasiello di Teano (Ce). Questi concerti sono dedicati ad Angela Luce recentemente scomparsa. “Angela Luce, una donna speciale – straordinaria artista di musica teatro e cinema – è volata via da poco. Era già tra le grandi icone e voci partenopee alle quali rendo omaggio nello spettacolo ma ora, inevitabilmente, nel cantare Ipocrisia, Bammenella, Lily Kangy, Passione, ‘A Cartulina ‘E Napule, Malafemmena… il mio cuore sarà rivolto a lei. Grazie Angela per tutto ciò che ci hai regalato nella tua lunghissima carriera”, ha detto la Sarnelli. Ad aprile le date saranno: il 9 al Teatro Minerva di Boscoreale, il 10-11 e 12 al Teatro Di Costanzo -Mattiello di Pompei e il 22 al Teatro Italia di Acerra.

Lo spettacolo

“Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci” è un recital antimisogino sulla donna nella misoginissima canzone napoletana in una versione completamente rinnovata. Lo spettacolo segue un filo narrativo ironico, ma serio, in cui si riflette su un mondo, quello della musica, non solo partenopea, ancora sin troppo maschilista. Testo, canzoni e videoproiezioni con la presenza virtuale di artisti molto cari a Monica Sarnelli (il cantautore Enzo Gragnaniello, l’attore/scrittore Peppe Lanzetta e la cantante Fuliggine, nome d’arte di Francesca Andreano) che raccontano la città al femminile, e le sue donne: femmene, malafemmene, mamme, puttane, figlie, trans, sirene naturalmente, visto che siamo nell’anno 2500 dalla fondazione.