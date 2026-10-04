“Murolo incontra Vincenzo Russo”: Casa Museo Murolo ospita una mostra dedicata ai due grandi poeti partenopei

Mercoledì 7 ottobre, alle ore 11:30, Casa Museo Murolo, sita in via Cimarosa 25 a Napoli, ospita l’inaugurazione della mostra documentaria ed espositiva “Murolo incontra Vincenzo Russo”. Il progetto, organizzato da Fondazione Roberto Murolo, è ideato per celebrare il 150esimo anniversario della nascita dei due grandi poeti partenopei, Vincenzino Russo ed Ernesto Murolo, entrambi nati nel 1876. La mostra ripercorre la loro eredità artistica attraverso un approccio filologico che mette a confronto l’anima popolare di Russo con quella colta e intellettuale di Murolo, superando gli stereotipi folkloristici, al fine di valorizzare la Canzone Napoletana Classica come patrimonio musicale, letterario e archivistico.

In esposizione, il pubblico può trovare oggetti inediti e rari materiali d’epoca della Fondazione, tra cui spiccano i quattro storici giornali della Piedigrotta 1904 della rivista La Tavola Rotonda. È possibile visionare lo spartito de “L’urdema canzona mia”, l’ultimo struggente componimento scritto da Vincenzo Russo sul letto di morte, altri spartiti rari, inclusi quelli firmati da Ernesto Murolo con lo pseudonimo Ruber, e incisioni discografiche storiche di Roberto Murolo.

Oltre alla mostra documentaria a Casa Museo Murolo, il progetto prevede un laboratorio didattico con un percorso di studio, metrica e scrittura creativa in lingua napoletana rivolto agli studenti del Liceo Statale “G. Mazzini” di Napoli. Infine, si aggiunge una giornata conclusiva e di approfondimento scientifico in collaborazione con la Cattedra di Musicologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’iniziativa, nata grazie al contributo di Regione Campania, nell’ambito del Piano per la promozione culturale L.R. 7/2003, vede come partner l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nello specifico la Cattedra di Musicologia, e il Liceo Statale “G. Mazzini” di Napoli con il patrocinio morale del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli e della V Municipalità del Comune di Napoli.

La mostra è visitabile fino a mercoledì 30 dicembre durante gli orari di apertura di Casa Museo Murolo.

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