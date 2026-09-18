Musica: A NAPOLI NASCE “MUSICA URBANA”: LA GRANDE CLASSICA ALL’AUDITORIUM DI BAGNOLI – dal 26 settembre 2026

Nella foto il Maestro Antonio Florio con l’ensemble Scarlatti Lab

Al via a Napoli il progetto “Musica Urbana”, un nuovo ciclo di concerti, laboratori e prove aperte che apre le porte dell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli a un singolare excursus temporale nel grande repertorio musicale classico. L’iniziativa, promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027 e del progetto Napoli Città della Musica, nasce dalla convergenza di intenti tra l’Associazione Maggio della Musica e l’Associazione Alessandro Scarlatti, con i rispettivi direttori artistici Stefano Valanzuolo e Tommaso Rossi.

La rassegna propone un racconto cronologico e stilistico articolato in sette concerti tematici che ripercorrono i momenti chiave della storia musicale occidentale. Il percorso prenderà il via sabato 26 settembre alle ore 18 con il concerto inaugurale “Bach e la danza”, che vedrà protagonista il celebre pianista iraniano Ramin Bahrami, seguito sabato 10 ottobre da “Barocco Italiano”, ideato dal Maestro Antonio Florio per l’ensemble Scarlatti Lab con il solista Giacomo Lapegna al fagotto. Dalle architetture di Bach e del Barocco si passerà poi al Classicismo di Haydn, Mozart e Beethoven, fino al Romanticismo pianistico, al Novecento americano e alle sonorità dell’Europa orientale.

“In un panorama culturale spesso dominato dalla ricerca dell’effetto sorpresa e da operazioni d’impatto fugace – sottolinea Stefano Valanzuolo – il progetto ‘Musica Urbana’ sceglie di puntare sulla forza autentica e accessibile della grande musica, offrendo al pubblico gli strumenti per un ascolto consapevole del repertorio classico e guidandolo attraverso le sue epoche fondative e i suoi grandi maestri”. Pensata per un pubblico curioso e desideroso di approcciarsi all’ascolto guidato, la manifestazione coniuga l’intento divulgativo con un profilo artistico di alto livello.

“Di fondamentale valore simbolico – aggiunge Tommaso Rossi – è la scelta dell’Auditorium di Bagnoli come sede della rassegna. L’iniziativa intende decentrare l’offerta culturale cittadina, contribuendo al rilancio sociale degli spazi urbani e alla creazione di nuove comunità di ascolto. Il progetto rinnova così la gloriosa tradizione musicale dell’area di Fuorigrotta e dintorni, colmando il vuoto lasciato dalla dismissione dell’Orchestra Scarlatti della RAI”.

Ad arricchire la dimensione formativa del progetto vi è un programma integrato di laboratori tematici dedicati agli studenti, affiancato dalla possibilità per il pubblico di assistere alle prove generali e di interagire direttamente con i musicisti al termine di ogni esecuzione. Inoltre, ciascun concerto sarà introdotto dalla proiezione di brevi video realizzati da Anita Pesce e pensati per fornire sintetiche coordinate sugli autori in programma.

La programmazione proseguirà sabato 31 ottobre con l’appuntamento “Mozart e Papà Haydn” affidato all’ensemble albanese Musica Nova Á Quattro, composto da Xhudi Dodaj, Xhulja Dodaj, Stela Bello e Remino Sula. Il 14 novembre il Trio Hermes, formato da Ginevra Bassetti, Francesca Giglio e Greta Maria Lobefaro, interpreterà il “Classicismo Viennese: Beethoven e Schubert”, mentre venerdì 27 novembre la pianista Sara Amoresano sarà protagonista del recital “Il Pianoforte Romantico”. Sabato 5 dicembre il Trio Liszt, con Elia Chiesa, Luigi Visco e Christian De Luca, proporrà il programma “Vento dell’Est”, per poi giungere alla conclusione sabato 19 dicembre con l’esibizione del pianista Andrea Rebaudengo in “American Suite”.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 18. I laboratori musicali si terranno, sempre alle ore 11, venerdì 9 ottobre (La musica del Barocco); venerdì 27 novembre (Il pianoforte romantico); venerdì 18 dicembre (Il XX secolo). Biglietto euro 10 (ridotto under30 euro 5). Prenotazioni: infomusicaurbana@gmail.com; Prevendite online Azzurroservice.it; info: www.associazionescarlatti.it; www.maggiodellamusica.it

“MUSICA URBANA”

settembre / dicembre 2026

Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

Napoli, Via Diocleziano 341

programma

Sabato 26 settembre, ore 18.00

Bach e la danza

Ramin Bahrami, pianista

Musiche di Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Suite francese n. 1 in Re minore, BWV 812; Partita n. 1 in Si bemolle Maggiore, BWV 825; Toccata in Do minore, BWV 911; Partita n. 3 in La minore, BWV 827; Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, BWV 992; Concerto «Italiano» in Fa Maggiore, BWV 971

Venerdì 9 ottobre, ore 11.00

Laboratorio: la musica del barocco

Sabato 10 ottobre, ore 18.00

Barocco Italiano

Scarlatti Lab

Antonio Florio, direttore; Giacomo Lapegna, fagotto

Musiche di Alessandro Scarlatti (1660 – 1725): Concerto per Archi n.1 in Fa minore. Antonio Vivaldi (1678 – 1741): Concerto in Sol minore per archi, RV 156; Concerto in La minore per fagotto, archi e basso continuo, RV 497. Giuseppe Valentini (1681 – 1753): Concerto op. 7 n. 7 in Sol Maggiore. Arcangelo Corelli (1653 – 1713): Concerto grosso op. 6 n. 7 in Re Maggiore.

Sabato 31 ottobre, ore 18.00

MOZART e PAPÀ HAYDN

Musica Nova Á Quattro

Xhudi Dodaj e Xhulja Dodaj, violini; Stela Bello, viola; Remino Sula, violoncello

Musiche di Franz Joseph Haydn (1732-1809): Quartetto in sol Maggiore op. 77 n. 1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Quartetto in Re minore K 421

Sabato 14 novembre, ore 18.00

CLASSICISMO VIENNESE: BEETHOVEN E SCHUBERT

Trio Hermes

Ginevra Bassetti, violino; Francesca Giglio, violoncello; Greta Maria Lobefaro, pianoforte.

Musiche di Franz Schubert (1797-1828): Trio in Mi bemolle Maggiore op.148 D897, “Notturno”; Ludwig van Beethoven (1770-1827): Trio in Re Maggiore op.36 (trascrizione della Sinfonia n.2 in Re maggiore)

Venerdì 27 novembre, ore 11.00

Laboratorio: Il Pianoforte Romantico

Sabato 28 novembre, ore 18.00

Il Pianoforte Romantico

Sara Amoresano, pianista

Musiche di Johannes Brahms (1833 – 1897): Variazioni su tema del Sestetto op. 18; Due Rapsodie, op. 79; Tre Intermezzi, op. 117. Clara Wieck (1819 – 1896): Due Mazurke, da “Soirées musicales” op. 6. Robert Schumann (1810 – 1856): Carnevale di Vienna, op. 26

Sabato 5 dicembre, ore 18.00

VENTO DELL’EST

Trio Liszt

Elia Chiesa, violino; Luigi Visco, violoncello; Christian De Luca, pianoforte

Musiche di Antonín Dvořák (1841–1904): Trio con pianoforte n. 4 In Mi minore op. 90, “Dumky”. Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Trio con pianoforte n. 2 in Mi minore, op. 67

Venerdì 18 dicembre, ore 11.00

Laboratorio: IL XX SECOLO

Sabato 19 dicembre, ore 18.00

American Suite

Andrea Rebaudengo, pianista

Musiche di George Gershwin (1898 – 1937): 6 Preludes for Piano; 4 Songs. Aaron Copland (1900 – 1990): El Salón México. John Adams (1947): I still play. Uri Caine (1956): 24 Preludes for Piano

INFO:

Auditorium Porta del Parco di Bagnoli (Napoli, Via Diocleziano 341)

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 18.

I laboratori musicali si terranno, sempre alle ore 11, venerdì 9 ottobre (La musica del Barocco); venerdì 27 novembre (Il pianoforte romantico); venerdì 18 dicembre (Il XX secolo).

Biglietto euro 10 (ridotto under30 euro 5).

Prenotazioni: infomusicaurbana@gmail.com

Prevendite online Azzurroservice.it

Info: www.associazionescarlatti.it; www.maggiodellamusica.it

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