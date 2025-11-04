Musica: Al via la rassegna “Musica al tempo dei Borbone”. Dal 7 novembre a Napoli, all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

nella foto il Maestro Antonio Florio dirige la Cappella Neapolitana

Prende il via a Napoli la rassegna “Musica al tempo dei Borbone” che si apre, venerdì 7 novembre (ore 20) all’ Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, con la “prima esecuzione” di “Haydn…a Napoli” ad opera della Cappella Neapolitana diretta dal Maestro Antonio Florio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul FNSV dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, propone all’Auditorium di Bagnoli fino al 15 novembre un ciclo di quattro concerti, ideato dall’Associazione Alessandro Scarlatti e un laboratorio, ”Musica alla Corte”, realizzato da Tommaso Rossi e Chiara Mallozzi in collaborazione con il Liceo musicale Palizzi – Boccioni di Napoli.

“Il progetto – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – è pensato per offrire al pubblico uno spaccato della grande cultura musicale d’ispirazione napoletana prodotta, in epoca borbonica, tra il 1734 ed il 1861. Iniziamo con “Haydn…a Napoli”, incentrato sui “Notturni” che il grande compositore austriaco dedicò a Ferdinando IV di Borbone nel 1790 eseguiti in una sequenza che include, inoltre, alcune sinfonie del compositore Antonio Duni, nato a Matera nel 1700 e allievo di Nicola Fago al Conservatorio della Pietà dei Turchini di Napoli”.

Il ciclo “borbonico” prosegue sabato 8 novembre (ore 20) con il Quartetto Eos che presenta il concerto intitolato “Mozart all’ombra di Partenope”, dedicato al soggiorno napoletano del genio salisburghese, con l’esecuzione del “Quartetto n. 1 in sol maggiore K 80” e del “Divertimento in re maggiore K136” che si alterneranno a brani di Giovanni Battista Martini e Niccolò Jommelli oltre che alle letture di Paolo Cresta tratte sia dall’epistolario “napoletano” di Wolfgang e Leopoldo Mozart che dal “Viaggio musicale in Italia” del musicologo inglese Charles Burney.

Il percorso continua con “Il Soffio di Partenope” (venerdì 14 novembre, ore 20), originale proposta dell’Ensemble Barocco di Napoli protagonista di un programma musicale che prende in considerazione le scritture dedicate agli strumenti a fiato dei compositori Aniello Santangelo, Domenico Sarro, Nicola Fiorenza e Ferdinando Lizio.

La rassegna si conclude, sabato 15 novembre (ore 20), con “Neapolitanata – Arie fuori e dentro il Palazzo”, originale excursus dedicato al repertorio vocale in voga in epoca borbonica eseguito da un ensemble che unisce in scena il mezzosoprano Gabriella Colecchia ad un trio formato da Francesco Scelzo (chitarra), Federico Maddaluno (mandolino), Federico Odling (violoncello). Una sequenza che, sospesa tra suggestioni colte e riferimenti alle tradizioni popolari, unisce, ad esempio, brani di autori ignoti come “Lu Cardillo” o come “Palummella” a composizioni di Parisotti, Piccinni, Paisiello, Donizetti, Rossini, Mercadante, Mertz fino alla celeberrima “Serenata di Pulcinella” di Domenico Cimarosa. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per email all’indirizzo prenotazioniscarlatti@gmail.com. L’Auditorium Porta del Parco è in via Diocleziano 341 a Napoli. Info: www.associazionescarlatti.it

Auditorium Porta del Parco, Napoli

Programma

Venerdì 7 novembre 2025

Haydn…a Napoli

Antonio Florio, direttore

Cappella Neapolitana:

Marco Piantoni, Eleonora Amato e Marco Rozza (violino I), Patrizio Focardi, Nunzia Sorrentino e Dario Patti (violino II), Massimo Percivaldi e Rosario Di Meglio (viola), Rebeca Ferri (violoncello),

Giorgio Sanvito (contrabasso), Angelo Trancone (cembalo), Fabio D’Onofrio (oboe), Tommaso Rossi (flauto), Giacomo Lapegna (fagotto), Gianni Calonaci e Francesco Meucci (corno)

In programma:

Antonio Duni (1700ca – 1766ca): Sinfonia a 4 per archi in Sol magg.

Franz Joseph Haydn (1732-1809): Notturno VI in Sol maggiore

Antonio Duni: Sinfonia a 4 per archi in Si bemolle magg.; Sinfonia a 4 per archi in Fa magg.

Franz Joseph Haydn: Notturno I in do maggiore per orchestra

Sabato 8 novembre 2025

Mozart all’ombra di Partenope

Quartetto Eos:

Matteo Cimatti (violino), Giacomo Del Papa (violino), Alessandro Acqui (viola), Silvia Ancarani (violoncello)

Paolo Cresta, voce recitante

In programma:

Giovanni Battista Martini (1706-1784): Sinfonia in re maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Quartetto n. 1 in sol maggiore K 80

Niccolò Jommelli (1714-1774): Sinfonia in re maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in re maggiore K 136

Letture da: “Viaggio musicale in Italia” di Charles Burney; “Tutte le lettere di Mozart” a cura di Marco Murara

Venerdì 14 novembre 2025

Il Soffio di Partenope

Ensemble Barocco di Napoli:

Tommaso Rossi (flauto dolce e traversiere), Giovanni Battista Graziadio (fagotto), Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino (violini), Vezio Jorio (viola), Manuela Albano (violoncello), Giorgio Sanvito (contrabbasso), Patrizia Varone (clavicembalo)

In programma:

Nicola Fiorenza (1700ca-1764): Sinfonia in la minore per flauto, due violini e basso continuo

Aniello Santangelo (1710-1771): Sinfonia in fa maggiore per archi

Ferdinando Lizio (1728-1778): Concerto in si bemolle maggiore per fagotto, due violini e basso continuo

Aniello Santangelo: Concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo

Ferdinando Lizio (1728-1778): Concerto in do maggiore per fagotto, due violini e basso continuo

Domenico Sarro (1679-1744): Concerto in la minore per flauto, archi e basso continuo

Sabato 15 novembre 2025

Neapolitanata – Arie fuori e dentro il Palazzo

Con Gabriella Colecchia, mezzosoprano; Francesco Scelzo, chitarra; Federico Maddaluno, mandolino; Federico Odling, violoncello.

In programma:

Lu Cardillo di Anonimo; La guappa di Anonimo; Palummella di Anonimo; La fata dello scodillo di Anonimo; La fiera di Mast’Andrea di Anonimo; Se tu m’ami di A. Parisotti (strumentale); Nel cor più non mi sento da L’amore contrastato, ossia La Molinara di G. Paisiello; Il mio ben quando verrà da Nina, ossia la pazza per amore di G. Paisiello; Gelusiello da Il Finto Turco di N. Piccinni; Gioia de st’arma mia da Pulcinella vendicato nel ritorno di Marechiaro di G.Paisiello; La serenata di Pulcinella di D. Cimarosa; Tarantella di J.K. Mertz (strumentale); La Rosa di S. Mercadante; I’ te voglio bene assaje attr. a G. Donizetti; La conocchia di G. Donizetti; Me voglio fa’ ‘na casa di G. Donizetti; Le Lazzarone di G. Rossini.

INFO

Orario Concerti: ore 20

Ad ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria per email prenotazioniscarlatti@gmail.com)

L’Auditorium Porta del Parco è in via Diocleziano 341 a Napoli

Info: www.associazionescarlatti.it