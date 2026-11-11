Musica – GOYA E BEETHOVEN: TRA LUCI ED OMBRE NERE, A NAPOLI PER L’ASSOCIAZIONE SCARLATTI – Giovedì 12 novembre alla Chiesa Anglicana

Nella foto il Trio Hérmes: da SX Ginevra Bassetti (violino), Greta Maria Lobefaro (pianoforte), Francesca Giglio (violoncello)

Le vite parallele di Francisco Goya e Ludwig van Beethoven costituiscono l’argomento del singolare “concerto con parole” intitolato “In questa luce, in quest’ombra nera…” messo in scena dal Trio Hérmes e da Guido Barbieri, autore e voce narrante del testo. La serata è programmata a Napoli giovedì 12 novembre (alle ore 20.30) nella Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia per la stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti, presieduta da Oreste de Divitiis.

“Un progetto — sottolinea Tommaso Rossi — che unisce la grande musica a una dimensione interdisciplinare e multimediale di altissimo profilo costruendo sulla narrazione di Guido Barbieri una vera e propria indagine visiva in movimento”.

Il suggestivo dialogo a distanza tra Francisco Goya e Ludwig van Beethoven — arricchito dalle video scenografie del fotografo e videomaker Piergiorgio Casotti e da rielaborazioni elettroniche del materiale beethoveniano firmate da Valentino Corvino — esplora le esistenze di due giganti della cultura che non si sono mai incontrati ma i cui destini presentano impressionanti e commoventi analogie.

“Il legame tra il pittore spagnolo e il compositore tedesco — sottolinea Guido Barbieri — si fonda su un destino comune fatto di sordità, vicinanza temporale nella scomparsa e, soprattutto, nella realizzazione di opere intime, private e destinate alla mente nell’ultima fase della loro vita, dalle Pinturas negras di Goya alle ultime sonate e quartetti di Beethoven”.

Il nucleo musicale della serata è l’esecuzione proposta dal Trio Hérmes, formato da Ginevra Bassetti (violino), Francesca Giglio (violoncello) e Greta Maria Lobefaro (pianoforte), del “Trio per pianoforte in si bemolle maggiore op. 97”, noto come “Arciduca”.

“Si tratta del più esteso e impegnativo tra quelli composti da Beethoven — aggiunge Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti —ma anche il più drammatico per il grande musicista che lo eseguì in pubblico per l’ultima volta l’11 aprile 1814 a Vienna, prendendo tragicamente coscienza di come la sordità totale gli impedisse ormai di suonare”.

Ai movimenti di questa colossale partitura si alternano i racconti di Guido Barbieri, che tratteggiano l’isolamento interiore di Beethoven a Vienna e, in parallelo, gli ultimi anni di Francisco Goya segregato nella Quinta del Sordo a Madrid.

Il biglietto costa 20 euro (ridotto 15 euro per under 30 e soci Associazione Scarlatti). Le prevendite online sono disponibili su azzurroservice.it, mentre le informazioni complete si trovano su associazionescarlatti.it. Ancora a Napoli, il Trio Hérmes sarà inoltre protagonista sabato 14 novembre (ore 18.00) del nuovo appuntamento di “Musica Urbana”, all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, dove presenta il concerto intitolato “Classicismo viennese: Beethoven e Schubert”, con in programma musiche di Franz Schubert (Trio in Mi bemolle Maggiore op. 148 D897, “Notturno”) e Ludwig van Beethoven (Trio in Re Maggiore op. 36, trascrizione della Sinfonia n. 2 in Re maggiore).

Associazione Alessandro Scarlatti

stagione musicale 2025 – 2026

in scena

Giovedì 12 novembre 2026, ore 20.30

Chiesa Anglicana di Napoli

Via San Pasquale a Chiaia 15

“In questa luce, in quest’ombra nera”

Le vite parallele di Francisco Goya e di Ludwig van Beethoven

Trio Hermès

(Ginevra Bassetti, violino; Francesca Giglio, violoncello; Greta Maria Lobefaro, pianoforte)

Guido Barbieri, testo e voce narrante

Piergiorgio Casotti, video scenografia

Musiche di: Ludwig van Beethoven e Valentino Corvino

Biglietto 20 euro (ridotto euro 15 per under 30 e soci Ass. Scarlatti).

Prevendite online: azzurroservice.it; info: associazionescarlatti.it

Si segnala inoltre nell’ambito di

MUSICA URBANA

Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

Napoli, Via Diocleziano 341

Sabato 14 novembre, ore 18.00

Trio Hermes

CLASSICISMO VIENNESE: BEETHOVEN E SCHUBERT

Musiche di Franz Schubert (1797-1828): Trio in Mi bemolle Maggiore op.148 D897, “Notturno”; Ludwig van Beethoven (1770-1827): Trio in Re Maggiore op.36 (trascrizione della Sinfonia n.2 in Re maggiore)

Biglietto euro 10 (ridotto under30 euro 5). Prevendite online Azzurroservice.it

info: www.associazionescarlatti.it; www.maggiodellamusica.it

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…