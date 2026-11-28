nella foto il Kebyart Saxophone Quartet

Un “Melodrama” per quartetto di sassofoni, costruito sulle musiche di Bach, Mozart, Schubert, Haas e Shaw, è l’originale proposta del Kebyart Saxophone Quartet per il prossimo appuntamento della stagione dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Il celebre ensemble catalano si esibirà a Napoli giovedì 3 dicembre alle ore 20.30, nella suggestiva cornice della Chiesa Anglicana di via San Pasquale a Chiaia.

Composto da Pere Méndez (sassofono soprano), Víctor Serra (sassofono contralto), Robert Seara (sassofono tenore) e Daniel Miguel (sassofono baritono), il quartetto presenta un programma che accosta trascrizioni di capolavori storici alla scrittura contemporanea. “Un itinerario – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti – che mette in luce la duttilità espressiva, l’agilità e la proiezione sonora dello strumento inventato a metà Ottocento dal belga Adolphe Sax. Il titolo del concerto gioca proprio sull’idea delle quattro ‘voci’ – soprano, contralto, tenore e baritono – che, anziché calcare le scene del teatro d’opera, danno vita a un raffinato percorso cameristico affidato a quattro strumenti distinti per timbro e registro”. La serata si apre nel segno del contrappunto e della polifonia di Johann Sebastian Bach con il Preludio e Fuga n. 4 in do diesis minore BWV 849, tratto dal primo libro del Clavicembalo ben temperato. Si tratta di una pagina meditativa e solenne – definita dal musicologo Hugo Riemann il “Sancta Sanctorum” della produzione bachiana – il cui Preludio richiama l’andamento della danza barocca francese della Loure, mentre la Fuga, originariamente a cinque voci, viene qui rimodulata per quattro esecutori. Accanto a questo brano figura la Passacaglia e Fuga in do minore BWV 582, composta tra il 1708 e il 1717 e già incisa dal Kebyart nell’album Traum der Jugend. Il filo rosso della scrittura contrappuntistica prosegue con l’Adagio e Fuga in do minore K. 546 / K. 426 di Wolfgang Amadeus Mozart, per poi approdare al repertorio pianistico a quattro mani con la celebre Fantasia in fa minore D. 940 di Franz Schubert, riadattata per l’organico di fiati. La seconda parte dell’impaginato guarda invece alla contemporaneità con Ent’acte della compositrice e violinista statunitense Caroline Shaw, Premio Pulitzer per la Musica nel 2013: un lavoro nato rielaborando la forma classica del minuetto con trio e qui proposto in una trascrizione approvata dalla stessa autrice. Chiude il cerchio il Saxophonquartett del compositore austriaco Georg Friedrich Haas, l’unico brano in scaletta concepito originariamente nel 2014 per questa specifica formazione.

Ancora alla Chiesa Anglicana, venerdì 4 dicembre (ore 11) i musicisti del Kebyart Saxophone Quartet saranno inoltre protagonisti di un concerto riservato agli studenti programmato dall’Associazione Scarlatti nell’ambito del progetto speciale “Parliamo di Musica per le Scuole”.

Biglietto 20 euro (ridotto 15, per under 30 e soci Associazione Scarlatti). Prevendite online su azzurroservice.it, info: associazionescarlatti.it.

Associazione Alessandro Scarlatti

stagione musicale 2025 – 2026

in scena

Giovedì 3 dicembre 2026, ore 20.30

Chiesa Anglicana di Napoli

Via San Pasquale a Chiaia 15

“Melodrama”

Kebyart Saxophone Quartet

Pere Méndez (sassofono soprano), Víctor Serra (sassofono contralto),

Robert Seara (sassofono tenore), Daniel Miguel (sassofono baritono)

Musiche di:

Johann Sebastian Bach: Preludio e Fuga in di diesis minore BWV 849

Franz Schubert: Fantasia in fa minore D. 940

Caroline Shaw: Entr’acte

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio e Fuga in do minore K. 546 / K. 426

Georg Friedrich Haas: Saxophonquartett

Johann Sebastian Bach: Passacaglia e Fuga in do minore BWV 582

Biglietto 20 euro (ridotto euro 15 per under 30 e soci Ass. Scarlatti).

Prevendite online: azzurroservice.it; info: associazionescarlatti.it

Nato nel 2014, il Kebyart Saxophone Quartet si distingue per un approccio creativo e aperto al repertorio, che unisce arrangiamenti originali, letteratura storica e nuove commissioni (tra cui opere di Jörg Widmann e David Philip Hefti).

Formatisi tra Barcellona (ESMUC) e Basilea (Musik-Akademie) sotto la guida di maestri e formazioni di prestigio — tra cui il Cuarteto Casals, Rainer Schmidt e Hatto Beyerle — i quattro musicisti sono dal 2018 membri della European Chamber Music Academy (ECMA) e hanno conquistato importanti riconoscimenti internazionali, come il Concorso Orpheus in Svizzera, il Concorso Franz Cibulka in Austria e il Premio BBVA.

L’ensemble calca regolarmente i palcoscenici delle più celebri sale da concerto europee, tra cui il Musikverein di Vienna, la Elbphilharmonie di Amburgo, il Concertgebouw di Amsterdam, la Philharmonie di Parigi, la Wigmore Hall di Londra e il Palau de la Música Catalana di Barcellona. Collabora inoltre con solisti di fama internazionale (come Nicolas Altstaedt e Dénes Várjon) e rinomate orchestre, e incide per l’etichetta Outhere Linn Records, con cui ha pubblicato l’acclamato album Lectures différentes (2022).

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