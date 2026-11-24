nella foto il pianista Louis Lortie

Louis Lortie inaugura il Festival Pianistico del Teatro di San Carlo che, per la sua sesta edizione, si avvale della sinergia con l’Associazione Alessandro Scarlatti. Il recital è in programma martedì 24 novembre 2026 (ore 20.00).

Quattro grandi pianisti e altrettanti programmi d’autore per un unico, intenso viaggio nel cuore del repertorio solistico. Ad aprire la rassegna, martedì 24 novembre, sarà Louis Lortie con un recital monografico interamente dedicato a Fryderyk Chopin, repertorio di cui è riconosciuto interprete di riferimento a livello mondiale. Il programma mette a confronto le due danze polacche che il compositore portò con sé nell’esilio parigino: da un lato la fierezza nobile della Polacca, canto di una patria lontana, dall’altro l’intimità sfumata delle Mazurche, nate dalle tradizioni popolari dei villaggi. La serata si aprirà con l’eleganza giovanile dell’Andante spianato e Grande polonaise brillante, op. 22, proseguendo con la Polonaise in do diesis minore, op. 26 n. 1 e quella in fa diesis minore, op. 44, dal sorprendente cuore di mazurca. Dopo le Mazurche op. 24 e op. 59, l’esecuzione culminerà nella Polonaise-fantaisie in la bemolle maggiore, op. 61, tra gli ultimi capolavori chopiniani in cui la forma della danza si dissolve in una scrittura libera e visionaria.

Il festival proseguirà a marzo 2027 con Alexander Gadjiev, pianista goriziano vincitore del secondo premio al Concorso Chopin nel 2021. A maggio la rassegna vivrà un momento di festa speciale con il maestro Michele Campanella, che celebrerà i suoi ottant’anni in scena insieme al pubblico della propria città natale. A chiudere il ciclo, a ottobre, sarà Alexander Lonquich, pianista e direttore d’orchestra tra i più apprezzati in Europa e legato da un profondo sodalizio artistico con l’Italia.

«Quest’anno il Festival porta a Napoli alcuni tra i più autorevoli interpreti del panorama internazionale. La collaborazione con l’Associazione Scarlatti assume un significato particolare dopo il rogo del Teatro Sannazaro, una delle sedi della sua programmazione. Nell’ottica di una sinergia culturale, il San Carlo ne accoglie una parte, rinnovando il proprio impegno nella collaborazione con le realtà della città», dichiara Fulvio Macciardi, Sovrintendente e Direttore Artistico del San Carlo.

«Quattro voci diverse per altrettante serate caratterizzate da una precisa identità narrativa, ciascuna delle quali restituirà un diverso modo di intendere il pianoforte, lo strumento che più di ogni altro ha saputo raccontare l’anima romantica e moderna dell’Europa», conclude Tommaso Rossi, Direttore Artistico dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

Stagione 26/27

24 novembre 2026

Louis Lortie

Pianoforte | Louis Lortie

Programma

Fryderyk Chopin

Andante spianato e Grande polonaise brillante, op. 22

Tre Mazurche per pianoforte, op. 59

Polonaise in fa diesis minore, op. 44

Polonaise in do diesis minore, op. 26 n. 1

Quattro Mazurche, op. 24

Polonaise-fantaisie in la bemolle maggiore, op. 61

Durata: 1 ora e 30 minuti circa, con intervallo

In collaborazione con l’Associazione Alessandro Scarlatti

Teatro di San Carlo | BLU

martedì 24 novembre 2026, ore 20:00 – F.A. – VIII

Fondazione Teatro di San Carlo

Associazione Alessandro Scarlatti

Festival Pianistico

Stagione musicale 2026/2027

Programma

Martedì 24 novembre 2026 – Teatro San Carlo – ore 20.30

Louis Lortie, pianoforte

Musiche di: Fryderyk Chopin – Andante spianato e grande polonaise op. 22, Tre Mazurche op. 59, Polonaise in fa diesis op. 44, Polonaise op. 26 n. 1, Quattro Mazurche op. 24, Polonaise-fantaisie op. 61

Sabato 7 marzo 2027- Teatro San Carlo – ore 20.00

Alexander Gadjiev, pianoforte

Musiche di: Ludwig van Beethoven, Sonata in la maggiore op. 2 n. 2

Claude Debussy, L’Isle Joyeuse, Ondine, Feux d’Artifice

Franz Liszt – Les cloches de Genève (Nocturne), Orage da Années de pèlerinage I, S. 160

Robert Schumann – Sonata in fa diesis minore op. 11

Domenica 9 maggio – Teatro San Carlo – ore 20.00

Michele Campanella, pianoforte

Musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart – Rondò in la minore K 511

Franz Schubert – Wanderer Phantasie D.760

Robert Schumann – Papillon op.2

Franz Liszt – Mephisto Walzer

Domenica 17 ottobre 2027 – Teatro di San Carlo – ore 20.00

Alexander Lonquich, pianoforte

Musiche di: Alexander Scriabin – Vers la flamme

Claude Debussy – Préludes, secondo libro

Franz Schubert – Sonata in sol maggiore D. 894

Info:

Biglietti da 30 a 15 euro

Prevendite online: azzurroservice.it;

Teatro di San Carlo (Via San Carlo 98 – 80132 Napoli )

Tel.081 406011 / 342 6351571 info@associazionescarlatti.it – www.associazionescarlatti.it

Tel. 081 7972331/421 biglietteria@teatrosancarlo.it https://www.teatrosancarlo.it

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