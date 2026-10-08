Musica – MOZART, BEETHOVEN E STRAVINSKIJ PER LA NUOVA STAGIONE DELL’ASSOCIAZIONE SCARLATTI – Inaugurazione il 22 ottobre con l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

nella foto l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala diretta dal Maestro Marco Angius

Musiche di Mozart, Beethoven e Stravinskij per inaugurare la nuova stagione concertistica dell’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli. Presentata al Conservatorio di San Pietro a Majella — sede del concerto inaugurale di giovedì 22 ottobre (ore 20.30) che accoglie l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala diretta dal Maestro Marco Angius con Ruben Micieli al pianoforte —, la programmazione propone ventidue appuntamenti in calendario tra l’autunno di quest’anno e quello del 2027. Un percorso che abbraccia più di tre secoli di storia della musica, dai capolavori del Barocco fino alle sonorità dei nostri giorni. Tra gli interventi musicali di Gianfranco Brundo (sassofoni) e Alba Brundo (arpa) ad illustrare il cartellone sono stati Oreste de Divitiis, Tommaso Rossi e Andrea Pisani Massamormile (rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Direttore Artistico della Scarlatti) insieme al “padrone di casa” Gaetano Panariello, Direttore del Conservatorio, che rinnova per il secondo anno il sodalizio artistico con l’associazione napoletana ospitando nella sua splendida Sala Scarlatti una parte significativa della nuova programmazione.

«Una stagione – sottolinea Tommaso Rossi – che assume un valore storico straordinario, confermato dalla sinergia instaurata tra l’Associazione Scarlatti, il Teatro di San Carlo e il Conservatorio San Pietro a Majella: tre istituzioni simbolo che trasformano i luoghi della città di Napoli (insieme alla Chiesa Anglicana e al Teatro Acacia, anch’essi sedi dei concerti) in parte integrante dell’esperienza d’ascolto, riaffermando la centralità della città nel panorama musicale internazionale».

Dal concerto-evento che riporta a Napoli l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, la stagione dell’Associazione Scarlatti proseguirà con appuntamenti di altissimo profilo artistico: dai Solisti Aquilani all’Orchestra Filarmonica Pugliese, dalla Scarlatti Sinfonietta al Quartetto di Cremona, accogliendo inoltre celebri interpreti e virtuosi acclamati quali Lilya Zilberstein, Louis Lortie, Alexander Gadjiev, Vadym Kholodenko, Michele Campanella, Alexander Lonquich, Julian Kainrath, Maurizio Baglini e Gabriele Pieranunzi.

«Proponiamo – aggiunge Tommaso Rossi –un itinerario musicale che trova i suoi assi portanti nel Classicismo viennese di Mozart e Beethoven e nel Romanticismo di Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Brahms, Liszt e Grieg. A questo solido nucleo si affiancano i grandi autori del Novecento storico, tra cui Stravinskij, Prokof’ev, Debussy e Scriabin, insieme a quelli più rappresentativi del panorama contemporaneo come Caroline Shaw, Georg Friedrich Haas, Arvo Pärt e Orazio Sciortino. Ampio spazio è riservato inoltre alla musica antica, proposta secondo rigorose letture filologiche e storicamente informate delle pagine di Bach, Händel, Corelli e Vivaldi ad opera di formazioni specializzate come l’Accademia Hermans, il Concerto de’ Cavalieri e la Scarlatti Sinfonietta, ensemble stabile della nostra Associazione. Spazio infine per proposte ‘trasversali’ come quelle del Kebyart Saxophone Quartet, passando per le contaminazioni jazz e world music di musicisti quali Raiz, Marco Cappelli e Paolo Fresu, fino all’esperienza multidisciplinare del concerto-spettacolo dedicato a Goya e Beethoven ideato dal Trio Hermes insieme a Guido Barbieri». Per maggiori informazioni sul calendario e sulle modalità di abbonamento si rimanda al sito ufficiale: www.associazionescarlatti.it.

Associazione Alessandro Scarlatti

stagione musicale 2025 – 2026

Calendario

Giovedì 22 ottobre 2026 – Conservatorio San Pietro a Majella – ore 20.30

Orchestra dell’Accademia della Scala

Ruben Micieli, pianoforte

Marco Angius, direttore

Musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n.29 in la maggiore K 201

Ludwig van Beethoven – Concerto n. 2 in si bemolle maggiore op. 19 per pianoforte e orchestra

Igor Stravinskij – Dumbarton Oaks

Giovedì 29 ottobre 2026 – Conservatorio San Pietro a Majella – ore 20.30

Raiz

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“Love Songs”

Con: Raiz (voce), Marco Cappelli (chitarra/composizione), Doug Wieselman (clarinetti), Roberto Schiano (trombone), Ken Filiano (contrabasso), Jim Pugliese (batteria), Marc Urselli (regia del suono)

Giovedì 5 novembre 2026 – Conservatorio San Pietro a Majella – ore 20.30

I Solisti Aquilani

Orazio Sciortino, pianoforte e direzione

Musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart – Adagio e Fuga in do minore K. 546, Concerto in mi bemolle maggiore K. 449 per pianoforte e orchestra

Orazio Sciortino ‒ Serenata interrotta notturna

Arnold Schönberg ‒ Verklärte Nacht

Giovedì 12 novembre 2026 – Chiesa Anglicana – ore 20.30

Trio Hermes

Guido Barbieri, testo e voce recitante

“In questa luce, in quest’ombra nera … ”

Le vite parallele di Francisco Goya e Ludwig van Beethoven

Giovedì 19 novembre 2026 – Conservatorio San Pietro a Majella – ore 20.30

Julian Kainrath, violino

Lilya Zilberstein, pianoforte

Musiche di: Edvard Grieg – Sonata n. 3 in do minore op. 45

Johannes Brahms ‒ Sonata n. 2 in la maggiore op. 100 S

Sergej Prokof’ev ‒ brani da Romeo e Giulietta, Sonata n. 2 in re maggiore op. 94 bis

Martedì 24 novembre 2026 – Teatro San Carlo – ore 20.30

Louis Lortie, pianoforte

Musiche di: Fryderyk Chopin – Andante spianato e grande polonaise op. 22, Tre Mazurche op. 59, Polonaise in fa diesis op. 44, Polonaise op. 26 n. 1, Quattro Mazurche op. 24, Polonaise-fantaisie op. 61

Giovedì 3 dicembre 2026 – Chiesa Anglicana – ore 20.30

Kebyart Saxophone Quartet

“Melodrama”

Musiche di: Johann Sebastian Bach – Preludio e Fuga in do diesis minore BWV 849

Franz Schubert – Fantasia in fa minore D. 940

Caroline Shaw – Entr’acte

Wolfgang Amadeus Mozart – Adagio e Fuga in do minore K 546 / K 426

Georg Friedrich Haas – Saxophonquartett

Johann Sebastian Bach – Passacaglia e Fuga in do minore BWV 582

Giovedì 10 dicembre – Chiesa Anglicana – ore 20.30

Scarlatti Sinfonietta

Musiche di: Arcangelo Corelli – Concerto in sol minore “fatto per la Notte di Natale” op. 6 n. 8

Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento in re maggiore K 136

Eduard Grieg – Due melodie elegiache op.34

Edward Elgar – Serenata per archi mi minore op. 20

Giovedì 17 dicembre 2026 – Teatro Acacia – ore 20.30

“Christmas Songs”

Paolo Fresu, flicorno

Leila Shirvani, violoncello

Daniele Di Bonaventura, fisarmonica

2027

Sabato 16 gennaio – Conservatorio San Pietro a Majella – ore 18.00

Scarlatti Sinfonietta

Gabriele Pieranunzi, violino

Maurizio Baglini, pianoforte

Musiche di: Johann Sebastian Bach ‒ Concerto in mi maggiore BWV 1042 per violino

Wolfgang Amadeus Mozart ‒ Concerto in la maggiore K. 414 per pianoforte

Felix Mendelssohn-Bartholdy ‒ Doppio concerto in Re min. per violino pianoforte ed archi MWV O 4

Giovedì 4 febbraio 2027 – Chiesa Anglicana ore 20.30

Ilya Gringolts, violino

Peter Laul, pianoforte

Musiche di: Ludvig van Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte

Sonate op. 12 n.1,2,3 Sonata n. 4 op. 23

Sabato 13 febbraio – Conservatorio San Pietro a Majella – ore 18.00

Quartetto di Cremona

Musiche di: Hugo Wolf – Serenata Italiana

Giuseppe Verdi – Quartetto in mi minore

Ludwig van Beethoven – Quartetto in mi bemolle maggiore op. 127

Sabato 20 febbraio – Conservatorio San Pietro a Majella – ore 18.00

Aniello Desiderio, chitarra

Gennaro Desiderio, violino

Musiche di: Niccolò̀ Paganini – Sonata I dal Centone di Sonate

Antonio Vivaldi – Le Quattro stagioni

Astor Piazzolla – Café 1930, Night-Club 1960 da Histoire du Tango

Giovedì 25 febbraio – Teatro Acacia – ore 20.30

Orchestra Filarmonica Pugliese

Leonardo Colafelice, pianoforte e direttore

Musiche di: Ludwig van Beethoven, Le Creature di Prometeo, Concerto n. 1 in do maggiore op. 15 per pianoforte e orchestra, Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21

Sabato 7 marzo 2027- Teatro San Carlo – ore 20.00

Alexander Gadjiev, pianoforte

Musiche di: Ludwig van Beethoven, Sonata in la maggiore op. 2 n. 2

Claude Debussy, L’Isle Joyeuse, Ondine, Feux d’Artifice

Franz Liszt – Les cloches de Genève (Nocturne), Orage da Années de pèlerinage I, S. 160

Robert Schumann – Sonata in fa diesis minore op. 11

Giovedì 18 marzo 2027 – Chiesa Anglicana – ore 18.00

Accademia Hermans

Fabio Ciofini, direttore

Roberta Invernizzi, soprano

Musiche di: Johann Sebastian Bach – Ich habe genug BWV 82a, Concerto per organo e orchestra BWV 1059, Non sa che sia dolore BWV 209

Giovedì 1 aprile – Teatro Acacia – ore 20.30

Vadym Kholodenko, pianoforte

Musiche di: Ludwig van Beethoven – 15 Variazioni e fuga per pianoforte in mi bemolle magg. op. 35 “Eroica Variations”; Sonata in do maggiore op. 53 “Waldstein”

Robert Schumann – Nachtstücke n. 1,3,4 ; Fantasia in do maggiore op. 17

Giovedì 8 aprile 2027 – Chiesa Anglicana – ore 20.30

Concerto de’ Cavalieri

Matilda Lloyd, tromba

Marcello Di Lisa, direttore

Musiche di: Johann Sebastian Bach – Concerto in re maggiore BWV 972

Georg Friedrich Händel ‒ Suite per tromba e archi in re maggiore HWV 341 “Water Piece”

Antonio Vivaldi ‒ Concerto per archi in sol maggiore RV 151 “Alla rustica”

Johann Baptist Georg Neruda ‒ Concerto in mi bemolle maggiore per tromba e archi

Arban/Bellini (arr. Foster) ‒ Variazioni su una Cavatina da “Beatrice di Tenda”

Pauline Viardot (arr. Foster) ‒ Havanaise

Antonio Vivaldi ‒ Concerto per archi in re maggiore RV 121

Gioachino Rossini (arr. Nakariakov) ‒ Prélude, Thème et Variations

Giovedì 15 aprile 2027- Chiesa Anglicana – ore 20.30

Genny Basso, pianoforte

“Sentieri di libertà”

Musiche di: Alessandro Scarlatti -Tema e variazioni sulla Follia di Spagna

Johann Sebastian Bach – Hess Jesu, joy of man’s desiring (dalla Cantata BWV 147), Aria (Dalla Suite Orchestrale n. 3), Ciaccona in re min. per la mano sinistra (dalla Partita per violino n.2, BWV 1004)

Arvo Pärt – Variationen zur Gesundung von Arinuschka Für Alina, Für Anna Maria

John Cage – In a Landscape

Franz Liszt – Un sospiro (dai “Trois grandes études de concert”, S. 144), Liebestraume n. 3 (notturno), Les jeux d’eaux à la Villa d’Este (dagli “Années de pèlerinage III, Italie”)

Domenica 9 maggio – Teatro San Carlo – ore 20.00

Michele Campanella, pianoforte

Musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart – Rondò in la minore K 511

Franz Schubert – Wanderer Phantasie D.760

Robert Schumann – Papillon op.2

Franz Liszt – Mephisto Walzer

Sabato 22 maggio – Conservatorio San Pietro a Majella – ore 18.00

Ilya Gringolts, violino

Peter Laul, pianoforte

Musiche di: Ludwig van Beethoven- Integrale delle Sonate per violino e pianoforte;

Sonata n. 5 op. 24 “La Primavera”, Sonate op. 30 n.1,2,3

Domenica 17 ottobre 2027 – Teatro di San Carlo – ore 20.00

Alexander Lonquich, pianoforte

Musiche di: Alexander Scriabin – Vers la flamme

Claude Debussy – Préludes, secondo libro

Franz Schubert – Sonata in sol maggiore D. 894

INFO

Bigliettii intero 20 euro, per i concerti al Conservatorio, alla Chiesa Anglicana, al Teatro Acacia

Biglietti da 50 a 15 euro per le date del Festival pianistico al Teatro di San Carlo

(riduzioni specifiche per enti convenzionati, under 30 e conservatori di musica).

Prevendite online: azzurroservice.it; Prevendite: Concerteria, Il Botteghino, Mc Revolution.

Tel.081 406011 / 342 6351571

info@associazionescarlatti.it – www.associazionescarlatti.it

I luoghi

Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella (Vico S. Pietro a Maiella 33 – 80138 Napoli)

Teatro di San Carlo (Via San Carlo 98 – 80132 Napoli )

Teatro Acacia (Via Raffaele Tarantino 10 – 80128 Napoli)

Chiesa Anglicana di Napoli (Via San Pasquale a Chiaia 15 – 80121 Napoli)

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