Musica: ZLATOMIR FUNG A NAPOLI TRA BRAHMS, MARTUCCI, FANO E DELLO JOIO. Con Richard Fu al piano, al Teatro Sannazaro, giovedì 20 febbraio 2025

nella foto il violoncellista Zlatomir Fung

Il violoncellista Zlatomir Fung, star acclamata della musica d’oltreoceano, e il pianista Richard Fu saranno in concerto a Napoli, giovedì 20 febbraio 2025 (ore 20.30) al Teatro Sannazaro, ospiti della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. Entrambi giovanissimi (meno di 50 anni in due), con passaporto statunitense (sebbene si intuiscano le comuni origini cinesi), i due musicisti sono attualmente considerati tra i talenti più promettenti della scena musicale internazionale.

Per il loro debutto a Napoli, presentano un programma musicale ricercato e di grande interesse offrendo occasione di ascolto della “Sonata n. 2 in fa maggiore per violoncello e pianoforte op. 99” capolavoro assoluto di Johannes Brahms, e , in prima esecuzione italiana, di “Due Per Due: per violoncello e pianoforte” opera (del 2012) del compositore statunitense Justin Dello Joio.

Il concerto di Zlatomir Fung e Richard Fu (abilissimo pianista, apprezzato per le sue esecuzioni del repertorio di musica da camera) inizia con un omaggio al compositore e direttore d’orchestra Guido Alberto Fano (di cui si celebra il 150mo anniversario della nascita) del quale eseguono due composizioni per violoncello e pianoforte: “Andante sostenuto“ (del 1894) e “Allegretto scherzoso“ (del 1932). Nella accorta sequenza proposta dai due musicisti, alle opere di Fano è accostata la “Sonata in fa diesis minore op. 52”, partitura di rarissimo ascolto composta nel 1884 da Giuseppe Martucci. “Una sequenza di particolare suggestione e tutt’altro che casuale – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti – che trova riscontro nei molteplici incroci, d’arte e di vita, attraversati nella medesima direzione da questi grandi musicisti, protagonisti, agli inizi del’900, di una costante e meritoria opera di diffusione nel nostro Paese del repertorio di musica strumentale”. Fano, allievo “prediletto” di Martucci presso il Liceo musicale di Bologna (dove si diplomerà nel 1897), condividerà con il Maestro, in seguito ed i anni diversi, la prestigiosa esperienza della direzione del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli (Martucci dal 1902 e Fano dal 1912). “Il concerto – aggiunge Tommaso Rossi – è quindi l’occasione per apprezzare due magnifici esempi del repertorio cameristico italiano, oltre che per ascoltare Zlatomir Fung uno dei grandi talenti del violoncello contemporaneo, il più giovane ad aver vinto, a soli vent’anni, il Primo Premio al Concorso Internazionale “Tchaikovsky” di Mosca nel 2019”. Biglietti: da euro 25 a euro 12. Informazioni: www.associazionescarlatti.it