Naples in Love: nuovo tour con degustazione di Partenope in Tour

Il percorso degli amori di Napoli tra storie, mito e gusto per San Valentino

Domenica 15 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30 da Piazza del Gesù Nuovo, Centro Storico di Napoli

È possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp al +39 351 429 4488, indicando nome e numero di partecipanti, oppure scrivendo a info@partenopeintour.com o compilando il form disponibile sul sito ufficiale: https://www.partenopeintour.com/tour_evento/naples-in-love-tour-spettacolo-degli-amori-al-centro-storico-di-napoli/

Napoli, città di miti, passioni e amori che lasciano il segno, si racconta attraverso le sue storie più intense e affascinanti con Naples in Love, il tour con degustazione di sfogliatelle e caffè di Partenope in Tour dedicato agli amori che hanno attraversato secoli di storia, letteratura e leggenda.

L’appuntamento è per domenica 15 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, nel cuore del centro storico partenopeo. Un’esperienza unica che intreccia narrazione, emozione e sapori della tradizione, conducendo i partecipanti tra vicoli, piazze e luoghi simbolo della città.

Il percorso prende avvio da Piazza del Gesù Nuovo, con il racconto dell’amore controverso e tormentato tra la regina Giovanna e Sergianni Caracciolo. Attraversando Spaccanapoli, tra letture d’amore e personaggi indimenticabili, il tour raggiunge Piazza San Domenico Maggiore, teatro della tragica e appassionata vicenda di Maria d’Avalos e Fabrizio Carafa.

Proseguendo lungo Via San Biagio dei Librai, emergono storie come quella di Lucrezia e Alfonso d’Aragona, l’intenso legame tra Elisa e il suo maestro Salvatore di Giacomo, fino alle vite intrecciate di Matilde Serao ed Eduardo Scarfoglio. Tra mito e realtà, si raccontano anche le figure dei grandi seduttori, da Oscar Wilde e Bosie a Casanova, senza dimenticare l’iconica “malafemmena” di Antonio de Curtis.

Il viaggio attraversa la Chiesa di San Lorenzo Maggiore, luogo dell’incontro tra Boccaccio e Fiammetta, per poi giungere su via dei Tribunali, cuore pulsante del Decumano Maggiore.

La conclusione è affidata al gusto e alla memoria: il tour termina da Sfogliate&Sfogliatelle, nella storica bottega di via San Gregorio Armeno. Qui i partecipanti potranno degustare la sfogliatella, dolce simbolo d’amore dalle origini antiche, accompagnata dal racconto della sua storia e da una tazza di caffè moka alla napoletana, la bevanda casalinga per eccellenza.

Informazioni utili

Punto di incontro: Piazza del Gesù Nuovo, Centro Storico di Napoli

Orario: incontro ore 10.15, partenza ore 10.30

Durata: 2 ore

Costo: 15 euro (sfogliatella, caffè e auricolari inclusi; auricolari attivi per gruppi superiori a 10 persone)

Prenotazioni

Partenope in Tour: scoprire Napoli tra storia, cultura e sapori autentici

Partenope in Tour è gruppo di guide turistiche autorizzate che, con passione e competenza, accompagnano i visitatori alla scoperta di Napoli, fondata nel 2018 da Deborah Bozza, guida turistica visionaria e appassionata all’antropologia cultura della città partenopea.

Il team di guide turistiche autorizzate si distingue per l’approccio informale e coinvolgente, offrendo tour personalizzati e attività educative per scuole e famiglie, invitando i residenti e i visitatori a esplorare le meraviglie della città attraverso una serie di tour unici che combinano storia, cultura e gastronomia.

Con il motto “Vedi Napoli e poi Ama”, l’obiettivo è far innamorare i partecipanti della città partenopea, offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti.

A confermare il notevole livello di professionalità e creatività di Partenope in Tour sono i feedback positivi e la visibilità che il team riscontra da tempo sui canali social e anche tra gli addetti ai lavori: giornalisti, travel blogger e divulgatori socio-culturali.

I Tour di punta di questo collettivo turistico innovativo sono:

Napoli Esoterica: Il Centro Storico in Chiave Mitica

Un viaggio alla scoperta dei miti, delle leggende e dei culti esoterici del centro storico di Napoli, patrimonio dell’UNESCO. Un’opportunità per immergersi nelle storie nascoste tra i vicoli della città.

Dalla Collina del Vomero al Lungomare

Un percorso che parte dal quartiere Vomero, noto per i suoi palazzi in stile Liberty, e scende fino al celebre lungomare di Napoli attraverso scalinate panoramiche, antichi borghi e luoghi iconici come l’altare dedicato a Maradona.

Napoli Food Tour (Sanità Edition)

Un’esperienza culinaria nel Rione Sanità, uno dei quartieri più autentici di Napoli, con soste per assaporare la pizza a portafoglio, il famoso “fiocco di neve” della pasticceria Poppella e il tradizionale caffè napoletano.

Servizi offerti:

Tour guidati a Napoli, Pompei, Ercolano e Costiera Amalfitana.

Percorsi personalizzati con guide autorizzate.

Offerte educative per scuole di ogni ordine e grado.

Tour speciali per coppie.