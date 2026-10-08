NAPOLI, 14 OTTOBRE: ISTITUZIONI, SCUOLA E STUDENTI A CONFRONTO SULLA PREVENZIONE E SULLA GESTIONE DELLA VIOLENZA NEI CONTESTI SCOLASTICI

Un incontro istituzionale, formativo e laboratoriale per mettere in rete scuole, studenti, famiglie, istituzioni, professionisti e forze dell’ordine. Al centro: prevenzione della violenza, contrasto al bullismo e al cyberbullismo e gestione delle situazioni di criticità.

Napoli, 1° ottobre 2026 – L’incontro nasce con l’obiettivo di affrontare il fenomeno della violenza all’interno delle scuole attraverso un confronto concreto, multidisciplinare e partecipato, mettendo al centro la voce degli studenti e costruendo una rete di responsabilità condivisa tra scuola, famiglie, istituzioni, professionisti e forze dell’ordine.

L’incontro, dal titolo “La gestione della violenza all’interno delle scuole italiane”, è in programma mercoledì 14 ottobre 2026, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo (Maschio Angioino), a Napoli.

L’iniziativa è promossa da OggiScuola, Unischia, FederIstruzione e Anna Maria Maisto Presidente della Consulta delle Elette del Consiglio comunale di Napoli, con la collaborazione di AIMC e la copartecipazione e il sostegno editoriale de La Voce della Scuola..

L’evento si svolge con il patrocinio morale del Comune di Napoli e di Presidium Debitores – Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

L’appuntamento nasce dalla necessità di sviluppare un confronto qualificato su uno dei temi più delicati e attuali del sistema scolastico: la prevenzione e la gestione delle diverse forme di violenza che possono manifestarsi nei contesti educativi, dalla violenza fisica, verbale e psicologica al bullismo e al cyberbullismo, dai conflitti tra pari ai comportamenti a rischio e alle situazioni di disagio giovanile.

ISTITUZIONI, ESPERTI E MONDO DELLA SCUOLA A CONFRONTO

All’iniziativa sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, della magistratura, dell’avvocatura, dell’associazionismo, dell’informazione e delle realtà impegnate nel settore dell’istruzione.

Tra i partecipanti invitati:

· Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito.

· Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito.

· Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio regionale della Campania.

· Maura Striano, Assessora all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli.

· Chiara Marciani, Assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli.

· Anna Maria Maisto, consigliera comunale, presidente della Consulta delle Elette del Comune di Napoli e promotrice dell’evento.

· Gianluca Trani, Presidente del Consiglio comunale di Ischia.

· Flora Frate, già deputata in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione.

· Valeria Rosetti, Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli

· Gabriele Esposito, Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

· Vincenzo Scarpellino, psicopedagogista e responsabile Istruzione e Formazione di OggiScuola.

· Maria Pullano, docente, già Viceconsole di Bolivia.

· Fabrizio Perrella, già vicedirettore generale USR Campania.

· Esther Flocco, presidente AIMC.

· Gennaro Rispoli, amministratore delegato Unischia.

· Rosario Alfano, avvocato e docente.

· Luigi Bruno, coordinatore di Evoluzione ATA.

· Angelo Palumbo, docente, scrittore e giornalista.

· Carmela Musello, dirigente scolastica dell’IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli.

· Giuseppe Petrenga, componente della Commissione consiliare Giudice di Pace Napoli Nord.

· Pino Aquila, portavoce CPOI Sardegna.

· Cristina Benenati, giornalista de La Stampa.

· Elvira Bianco, direttrice generale dell’AOU Federico II.

Modera l’incontro Valentina Santarpia, giornalista del Corriere della Sera.

Le presenze istituzionali e gli interventi indicati sono subordinati alla conferma definitiva degli invitati.

L’incontro è organizzato da Antonio Scarpellino, segretario generale di FederIstruzione e Diego Palma, direttore de La Voce della Scuola.

UN LABORATORIO DI CONFRONTO E FORMAZIONE

Elemento qualificante dell’iniziativa sarà il format laboratoriale e interattivo, concepito per superare il tradizionale modello della conferenza frontale.

Gli studenti saranno chiamati a svolgere un ruolo attivo attraverso domande, testimonianze, analisi di situazioni concrete, confronto con gli esperti e formulazione di proposte.

CASO CONCRETO → DOMANDA → CONFRONTO → ANALISI → PROPOSTA

L’obiettivo è favorire un dialogo diretto tra gli studenti e le diverse figure chiamate, a vario titolo, a prevenire e gestire le situazioni di violenza: dirigenti scolastici, docenti, famiglie, istituzioni, professionisti, servizi territoriali e forze dell’ordine.

La partecipazione degli studenti costituisce un elemento centrale dell’iniziativa: potranno esprimere il proprio punto di vista, condividere esperienze e percezioni, porre domande agli esperti e contribuire alla formulazione di proposte. L’ascolto diretto di chi vive quotidianamente la scuola è essenziale per costruire ambienti educativi più sicuri, inclusivi e responsabili.

PREVENIRE, RICONOSCERE, INTERVENIRE

Nel corso dell’incontro saranno affrontate le principali dimensioni del fenomeno, con particolare attenzione alle strategie di prevenzione, all’individuazione precoce delle situazioni di disagio e alle modalità di intervento.

· violenza fisica, verbale e psicologica;

· bullismo e cyberbullismo;

· aggressività e conflitti tra pari;

· comportamenti a rischio;

· educazione al rispetto e alla legalità;

· inclusione e gestione dei conflitti;

· ascolto e individuazione precoce del disagio;

· riconoscimento e segnalazione degli episodi;

· procedure e modalità di intervento;

· tutela delle persone coinvolte;

· comunicazione e gestione delle situazioni di emergenza;

· ruoli e responsabilità di studenti, docenti, dirigenti, famiglie e istituzioni;

· collaborazione con forze dell’ordine, professionisti e servizi territoriali;

· quadro normativo e strumenti di intervento;

L’incontro intende inoltre favorire la condivisione di esperienze, metodologie e buone pratiche, nella prospettiva di rafforzare la capacità delle comunità scolastiche di prevenire le situazioni di rischio e di intervenire in maniera tempestiva, coordinata e responsabile.

UNA RETE DI RESPONSABILITÀ CONDIVISA

La gestione della violenza a scuola non può essere affidata a un solo soggetto.

Studenti, docenti, dirigenti scolastici, famiglie, istituzioni, servizi territoriali, professionisti e forze dell’ordine sono chiamati a concorrere, secondo ruoli e competenze differenti, alla costruzione di un sistema efficace di prevenzione e intervento.

L’iniziativa vuole pertanto contribuire alla diffusione di una cultura della responsabilità condivisa, nella quale la scuola sia riconosciuta come luogo di educazione, ascolto, prevenzione e tutela.

FORMAZIONE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’iniziativa ha valenza formativa ed è realizzata con la collaborazione dell’AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici, ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016.

La partecipazione del personale scolastico potrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Al termine dell’attività sarà rilasciato un attestato di partecipazione agli aventi diritto.

L’incontro del 14 ottobre sarà un’occasione di formazione, confronto e assunzione condivisa di responsabilità, finalizzata a rafforzare la capacità della comunità scolastica di ascoltare, prevenire, riconoscere e gestire le situazioni di violenza e a promuovere ambienti educativi sempre più sicuri, inclusivi e fondati sul rispetto.

APPUNTAMENTO

LA GESTIONE DELLA VIOLENZA ALL’INTERNO DELLE SCUOLE ITALIANE

Mercoledì 14 ottobre 2026

Ore 11:00–13:00

Sala dei Baroni – Castel Nuovo (Maschio Angioino), Napoli

Il presente comunicato vale anche come invito, con preghiera di condivisione e pubblicazione.

Promosso da: OggiScuola • FederIstruzione • Unischia • Anna Maria Maisto, consigliera comunale e presidente della Consulta delle Elette del Comune di Napoli • La Voce della Scuola

Con la collaborazione di: AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici

Con il patrocinio morale di: Comune di Napoli • Presidium Debitores – Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

ISCRIZIONI APERTE PER LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA

Sono aperte le iscrizioni per partecipare in presenza all’incontro:

“La gestione della violenza all’interno delle scuole italiane”

Mercoledì 14 ottobre 2026

Ore 11:00–13:00

Sala dei Baroni – Castel Nuovo (Maschio Angioino), Napoli

Un momento di formazione e confronto dedicato alla prevenzione della violenza, al bullismo e al cyberbullismo e alla gestione delle situazioni di criticità nei contesti scolastici.

Al termine dell’attività sarà rilasciato un attestato di partecipazione agli aventi diritto.

Registrazione per la partecipazione in presenza con rilascio dell’attestato di partecipazione: https://forms.gle/UderEgv33Hhq68ch8

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…