Napoli, 2 Giugno, Ditto: “La Festa della Repubblica accende il turismo in città”

L’imprenditore: “Un ponte straordinario per scoprire Napoli e il suo territorio. Ma per restare attrattivi occorre tenere la barra dritta: il mondo del turismo sta cambiando velocemente“

Napoli, giugno 2025 — Il lungo weekend della Festa della Repubblica regala a Napoli uno dei momenti più vibranti dell’anno turistico. Città gremita di visitatori italiani e stranieri, strutture ricettive ai massimi livelli di occupazione, un’energia diffusa che attraversa il centro storico, il lungomare, i quartieri più autentici e le meraviglie della provincia. Un segnale forte e incoraggiante per tutto il settore dell’ospitalità campana.

“Questi sono i giorni in cui Napoli dimostra tutto il suo straordinario potenziale,” afferma Enrico Ditto, imprenditore napoletano e protagonista del settore hospitality in Campania. “I visitatori arrivano da ogni parte d’Italia e del mondo e trovano una città viva, generosa, capace di emozionare come poche altre destinazioni al mondo. È un motivo di orgoglio autentico per chi, come noi, ha scelto di investire su questa terra.”

Il ponte del 2 giugno conferma un trend positivo che il comparto registra con soddisfazione: Napoli è stabilmente tra le mete più desiderate del Mediterraneo, capace di attrarre un pubblico sempre più diversificato e consapevole. Cultura, enogastronomia, paesaggio, umanità: una combinazione unica che nessuna campagna di marketing potrebbe inventare, perché è semplicemente autentica.

“Ciò che mi entusiasma davvero,” aggiunge Ditto, “è vedere i turisti andare oltre i circuiti più conosciuti. Chi esplora i Campi Flegrei, chi sale sul Vesuvio, chi si perde nei borghi del napoletano, scopre una destinazione che supera ogni aspettativa. Il territorio ha risorse immense e il mercato lo sta finalmente riconoscendo.”

Eppure, proprio nei momenti di maggiore slancio, Ditto sceglie di guardare avanti con lucidità. “Il turismo globale sta cambiando a una velocità che non possiamo ignorare. I viaggiatori di oggi sono più esigenti, più informati, più attenti alla qualità dell’esperienza complessiva. Scelgono destinazioni che sanno evolversi, che investono nella propria identità e che mantengono le promesse fatte. Per Napoli e per la Campania, questo significa tenere la barra dritta: consolidare i risultati positivi, continuare a investire sulla qualità dell’accoglienza e preservare quella autenticità che ci rende unici e competitivi nel panorama internazionale.”

Un messaggio di fiducia e di responsabilità insieme, quello dell’imprenditore napoletano: celebrare i successi di oggi con la consapevolezza che l’attrattività di domani si costruisce nelle scelte di oggi.

“Ogni ospite che parte con un sorriso è il nostro miglior investimento per il futuro,” conclude Ditto. “Napoli ha tutto per continuare a vincere. Sta a noi non dare nulla per scontato.”