Napoli accende una nuova frequenza: sabato 18 ottobre apre FORMA

Napoli si prepara a vivere uno dei debutti più attesi della stagione.

Sabato prossimo, 18 ottobre 2025, apre ufficialmente FORMA, il nuovo spazio dedicato al clubbing contemporaneo all’interno dello storico Joia Building, nel cuore della città.

Sarà una notte in cui precisione sonora, design e vibrazioni autentiche si intrecceranno in un’unica esperienza. Fin dai primi minuti sarà chiaro che non si tratta di una semplice inaugurazione, ma dell’inizio di un nuovo capitolo per la scena elettronica napoletana.

Il sound system su misura, progettato da Domenico Riccardo, è pensato per regalare un’esperienza acustica di altissimo livello: caldo, fisico, perfettamente bilanciato. Ogni frequenza avvolgerà il pubblico senza mai sovrastarlo, trasformando l’ascolto in un momento collettivo e immersivo.

Ad aprire la serata sarà Random Memory, con un set elegante e progressivo che muoverà i primi passi tra groove organici, voci lontane e pulsazioni profonde, rivelando subito la direzione del progetto: qualità, coerenza e intensità emotiva.

A seguire, Leyo prenderà in mano la pista con la sua selezione che fonde house classica e sonorità contemporanee. Il suo set sarà una progressione di groove e bassline solide, con momenti di pura energia alternati a respiri più atmosferici.

Il gran finale vedrà in consolle Caiano b2b Paccone, due artisti con visioni diverse ma perfettamente complementari. Il loro back-to-back sarà un dialogo serrato di ritmo e intuizione, capace di trasformare FORMA in un unico organismo pulsante, con il pubblico in movimento fino all’ultimo kick.

Ogni dettaglio contribuirà a costruire l’identità del nuovo spazio: architettura minimale, materiali tattili, luci misurate. Tutto pensato per valorizzare il suono e l’esperienza.

Dalle 21:00, la serata si aprirà con la collaborazione di Ezu, ristorante giapponese fusion di fascia alta, che accompagnerà la cena con dj set di ricerca prima che il dancefloor prenda vita completamente.

Il risultato si annuncia già come un debutto da paura, nel senso più autentico del termine: una notte vibrante, curata nei dettagli, che segna la nascita di qualcosa di nuovo — e di necessario — per la nightlife napoletana.

I prossimi appuntamenti sono già in programma: a novembre lo showcase di Cécille Records con Nick Curly, Joella Jackson, Random Memory e Carlo Martino, e a dicembre l’arrivo di Lala, selector dal gusto raffinato e dalla sensibilità inconfondibile.

FORMA è pronto a vibrare.

E se sabato 18 ottobre è solo l’inizio, Napoli ha appena trovato una nuova frequenza.