Napoli Capitale del matrimonio e turismo, Tutto Sposi già 20.000 accessi

Cresce l’attesa per la 36ª edizione del salone Tutto Sposi 2025, in programma a Napoli alla Mostra d’Oltremare ad ottobre. Sono 20.000 le persone che hanno già effettuato la registrazione per partecipare all’evento, dimostrando l’interesse per la kermesse sempre più punto di riferimento per chi prepara il matrimonio. A supportare la tendenza d’interesse per l’appuntamento i dati in crescita per il wedding tourism, che registra una crescita dell’11%, e la percentuale del +12.7% di presenze turistiche a Napoli.

Sono bastati 5 giorni, dall’apertura straordinaria delle prenotazioni della Privilege card sul sito di Tutto Sposi (tuttosposi.it), per consentire a ventimila persone di ottenere l’accesso gratuito alla manifestazione. Martina Ferrara, direttore della kermesse, sottolinea: “La risposta dei numeri alla preview della campagna per il rilascio della card, che riprenderà dal 5 settembre, consentendo l’accesso libero e anche altre numerose opportunità esclusive, dimostra l’interesse dell’offerta che proponiamo da 36 anni con i bridal fashion week. In programma, nei fine settimana del 18/19 e 25/26 ottobre, oltre all’offerta commerciale del pianeta matrimonio, prevediamo anche 12 sfilate, party tematici e due appuntamenti convegnistici sulla natalità e sul turismo del matrimonio”.

Proprio dai dati sul turismo arrivano le certezze sull’indotto economico che il wedding planet produce. I matrimoni stranieri in Italia crescono, rispetto all’anno precedente del +11.4% e il 29.3% avviene nelle regioni del Sud. Le 15.100 nozze realizzate dagli speciali turisti indicano un’adesione di ben 960 mila ospiti annui in totale che, per volano, producono ricchezza sui territori.

Napoli, che secondo dati di Confindustria, registra il +12.7% di turisti rispetto al 2024, occupa un ruolo principale nella speciale classifica delle nozze straniere, grazie all’offerta metropolitana, con le isole, le costiere sorrentina e amalfitana e, non ultime, le location con ville e panorami da incanto. Neanche Venezia, che ha appena ospitato il matrimonio del magnate americano Jeff Bezos, tiene il passo di Parthenope, tanto da avere un calo del 5.4% di presenze straniere.

Tra i trend del matrimonio, ai quali Tutto Sposi strizza l’occhio, appare quello della crescita delle celebrazioni civili, che misurano il 22.5% del totale, con una netta crescita delle seconde nozze rispetto al rito religioso, che si attesta al 13.5%, mentre i matrimoni simbolici hanno una quota del 64% (celebrazione senza valore legale e religioso).