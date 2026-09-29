Napoli celebra i 45 anni di carriera e i 60 anni di Monica Sarnelli con il conferimento della Medaglia della Città

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l’Assessora al Turismo ed alle Attività Produttive, Teresa Armato, conferirà la Medaglia della Città, in rappresentanza del Sindaco Manfredi, alla cantante Monica Sarnelli .
Il riconoscimento intende esprimere la gratitudine e l’ammirazione della comunità cittadina per i 45 anni di carriera dell’artista. In occasione del suo sessantesimo compleanno, Napoli celebrerà una delle sue interpreti più amate, anche per la storica interpretazione della sigla della soap opera “Un posto al sole”. Sarà presente la Consigliera Comunale Maria Grazia Vitelli.
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