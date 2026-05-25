Napoli e la sua provincia, Ditto: “Due mondi separati che potrebbero diventare uno straordinario sistema unico”

Enrico Ditto: “L’hinterland napoletano è un tesoro nascosto. Ignorarlo è un errore che non possiamo più permetterci“

Napoli. Mentre il centro di Napoli attrae milioni di visitatori e accumula riconoscimenti internazionali, a pochi chilometri di distanza interi territori restano invisibili, disconnessi, abbandonati a un declino silenzioso. Comuni ricchi di storia, natura, tradizioni enogastronomiche e artigianato d’eccellenza che il sistema non riesce — o non vuole — valorizzare.

È questo il paradosso che Enrico Ditto, imprenditore campano tra i più impegnati nel dibattito sul futuro del territorio, mette oggi al centro della sua riflessione pubblica: “Lo squilibrio tra Napoli città e la sua provincia è diventato un abisso. E non è solo un problema economico. È una ferita sociale che si allarga ogni anno.”

I dati parlano chiaro. I flussi turistici si concentrano in maniera quasi esclusiva sul centro storico partenopeo, su Pompei, sulla Costiera. Ma l’entroterra campano — i Campi Flegrei, il Vesuviano, l’Agro Nocerino, le aree interne dell’Avellinese e del Casertano — resta ai margini di qualsiasi strategia di sviluppo organica.

Il risultato è uno spreco colossale di potenziale.

“Parliamo di territori che custodiscono patrimoni archeologici, paesaggi unici, produzioni agricole di altissima qualità e comunità vive che vogliono costruire il proprio futuro” — afferma Ditto — “Ma senza infrastrutture adeguate, senza connettività digitale, senza una narrazione turistica credibile e senza politiche di incentivo reali, questi luoghi restano invisibili al mercato globale.“

Il nodo centrale, secondo Ditto, è la mancanza di una regia metropolitana capace di pensare il territorio come sistema integrato: “Napoli non può continuare a essere l’unico attrattore. Deve diventare il gateway di un’area vastissima e straordinariamente ricca. Ogni comune dell’hinterland dovrebbe essere messo in condizione di raccontarsi, di accogliere, di produrre valore.”

Un modello che esiste già altrove — in Toscana, in Provenza, nei Paesi Baschi — e che Napoli e la Campania potrebbero replicare e persino superare, grazie alla densità e alla varietà eccezionale del proprio patrimonio.

“Non chiedo miracoli. Chiedo pianificazione, connessioni reali tra i territori, fondi europei spesi bene e amministratori che smettano di ragionare per campanili.”

Un appello che Ditto rivolge con uguale forza alle istituzioni locali, alla Regione Campania e al governo nazionale: “Il momento di agire è adesso, prima che il divario diventi irreversibile.”