“Napoli Esoterica – Halloween Edition”: tra miti, leggende e misteri partenopei

Un tour evento con spettacolo dal vivo di Partenope in Tour

Sabato 1° novembre, ore 17:30, Piazza del Gesù

Napoli si prepara a svelare il suo volto più misterioso con “Napoli Esoterica – Halloween Edition”, il tour-evento ideato da Partenope in Tour per il 1° novembre, dalle 17:30 alle 19:30, con partenza da Piazza del Gesù.

Un appuntamento speciale dedicato agli amanti dei miti, delle leggende e del folklore partenopeo, in un percorso che intreccia storia, superstizione e tradizione popolare, proprio nei giorni in cui la città celebra la Festa dei Morti, uno dei momenti più sentiti della cultura napoletana.

Nel cuore del Centro Storico di Napoli, Patrimonio UNESCO, i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei culti antichi e delle credenze che da secoli abitano le strade e i vicoli della città. Tra simboli, racconti e curiosità, si entrerà in contatto con quell’esoterismo “made in Napoli” che continua a esercitare un fascino inalterato.

La serata culminerà con un intervento teatrale dal vivo che vedrà protagonista una delle figure più iconiche e controverse del folklore locale: il Munaciello, spirito dispettoso e misterioso, custode o persecutore a seconda di chi lo evoca. Un’esperienza coinvolgente, adatta anche ai più piccoli, che unisce divulgazione, performance e suggestione scenica.

Un’occasione unica per vivere Napoli come non l’avete mai vista: tra realtà e leggenda, nel magico confine tra sacro e profano.

Dettagli dell’evento

Data: venerdì 1° novembre 2025

Orario: 17:30 – 19:30 (durata circa 2 ore)

Punto di incontro: Piazza del Gesù, ore 17:15

Costo: €20 a persona (auricolari inclusi per gruppi oltre 10 persone) – €5 under 12

Prenotazioni: WhatsApp +39 351 429 4488 oppure info@partenopeintour.com

(indicare nome e numero partecipanti)

Partenope in Tour: scoprire Napoli tra storia, cultura e sapori autentici

Partenope in Tour è gruppo di guide turistiche autorizzate che, con passione e competenza, accompagnano i visitatori alla scoperta di Napoli, fondata nel 2018 da Deborah Bozza, guida turistica visionaria e appassionata all’antropologia cultura della città partenopea.

Il team di guide turistiche autorizzate si distingue per l’approccio informale e coinvolgente, offrendo tour personalizzati e attività educative per scuole e famiglie, invitando i residenti e i visitatori a esplorare le meraviglie della città attraverso una serie di tour unici che combinano storia, cultura e gastronomia.

Con il motto “Vedi Napoli e poi Ama”, l’obiettivo è far innamorare i partecipanti della città partenopea, offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti.

A confermare il notevole livello di professionalità e creatività di Partenope in Tour sono i feedback positivi e la visibilità che il team riscontra da tempo sui canali social e anche tra gli addetti ai lavori: giornalisti, travel blogger e divulgatori socio-culturali.

I Tour di punta di questo collettivo turistico innovativo sono:

Napoli Esoterica: Il Centro Storico in Chiave Mitica

Un viaggio alla scoperta dei miti, delle leggende e dei culti esoterici del centro storico di Napoli, patrimonio dell’UNESCO. Un’opportunità per immergersi nelle storie nascoste tra i vicoli della città.

Dalla Collina del Vomero al Lungomare

Un percorso che parte dal quartiere Vomero, noto per i suoi palazzi in stile Liberty, e scende fino al celebre lungomare di Napoli attraverso scalinate panoramiche, antichi borghi e luoghi iconici come l’altare dedicato a Maradona.

Napoli Food Tour (Sanità Edition)

Un’esperienza culinaria nel Rione Sanità, uno dei quartieri più autentici di Napoli, con soste per assaporare la pizza a portafoglio, il famoso “fiocco di neve” della pasticceria Poppella e il tradizionale caffè napoletano.

Servizi offerti:

Tour guidati a Napoli, Pompei, Ercolano e Costiera Amalfitana.

Percorsi personalizzati con guide autorizzate.

Offerte educative per scuole di ogni ordine e grado.

Tour speciali per coppie.