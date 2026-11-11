Napoli, Gennaro Tammaro: «Nostra prima casa funeraria autorizzata della città, altre usano termine impropriamente o si nascondono dietro inglesismi»

«A Napoli una casa funeraria finora non è mai esistita. La prima è la nostra. Capisco che alcuni possano avere visto insegne con questo nome, o con l’inglesismo funeral house, che si sono moltiplicate in questi mesi, ma nessuna di quelle strutture aveva l’autorizzazione: la prima l’abbiamo ottenuta noi». Gennaro Tammaro, dell’omonima impresa che opera nel settore dal 1952, annuncia così il via libera del Comune arrivato nelle scorse ore alla casa funeraria realizzata a Cappella Cangiani, “Astrum”. Secondo i titolari della struttura si tratta della prima casa funeraria in città a lavorare con il titolo previsto dalla normativa regionale.

In Campania la casa funeraria è regolata dalla delibera di Giunta regionale n. 90 del 20 febbraio 2018. La delibera chiede una camera di esposizione dove la salma resta durante l’osservazione, con spazio per la veglia dei familiari, oltre a un locale di preparazione, una cella frigorifera e un tavolo per i trattamenti conservativi, un impianto di areazione adeguato simile a quello delle strutture ospedaliere. Durante tutto il periodo la salma deve essere sorvegliata, anche con apparecchiature di segnalazione a distanza. La struttura deve avere un ingresso autonomo e non può trovarsi in un edificio con abitazioni. L’autorizzazione la rilascia il Comune, dopo che l’Asl ha verificato i requisiti igienico-sanitari. «La sala del commiato chiamata impropriamente da alcuni casa funeraria – spiega Tammaro – è un’altra cosa».

Per Tammaro la differenza si vede già nelle prime ore dopo la morte. «Se una persona muore in casa, dopo un’ora possiamo portarla da noi. La famiglia non deve più tenere il defunto in salotto per tutto il periodo di osservazione: lo accogliamo, lo custodiamo, lo prepariamo e lo vegliamo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia mortuaria, mentre i parenti hanno un posto dove stargli accanto. Una casa funeraria è una struttura organizzata per tutto questo, non è un locale dove si espone il defunto». Su richiesta dei familiari la normativa permette il trasferimento a qualsiasi ora, dopo che un medico ha constatato l’assenza di segni vitali. Il medico necroscopo dell’Asl fa poi la visita direttamente nella struttura.

Il titolare di Casa Funeraria Tammaro parla anche delle altre insegne in città: «C’è chi ha chiamato casa funeraria una sala del commiato o una semplice sede d’impresa. Sono cose diverse, e le famiglie hanno il diritto di saperlo».

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