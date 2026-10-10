Napoli guarda al futuro: il 17 ottobre torna Napoli DevFest 2026, la più grande fiera del Sud Italia dedicata a developer e startup

A Città della Scienza una giornata internazionale tra tecnologia, intelligenza artificiale, startup, formazione e networking. Il tema dell’edizione 2026 è “Futuro Liquido”.

Napoli, 5 ottobre 2026 – Sabato 17 ottobre 2026, negli spazi di Città della Scienza, torna Napoli DevFest, la manifestazione organizzata dalla community GDG Napoli, parte dell’ecosistema internazionale Google Developer Groups.

L’edizione 2026, dal titolo “Futuro Liquido”, si propone come la più grande fiera del Sud Italia dedicata contemporaneamente al mondo developer e startup, portando nel cuore di Napoli speaker, professionisti, imprese innovative, aziende, studenti, community e protagonisti dell’ecosistema tecnologico nazionale e internazionale.

Al centro della giornata ci saranno i grandi temi che stanno trasformando il settore: intelligenza artificiale, sviluppo software, cloud, mobile, nuove tecnologie, gaming, imprenditorialità e trasformazione digitale.

Il Main Stage della Sala Newton ospiterà esperti dell’ecosistema Google e professionisti provenienti da importanti realtà tecnologiche. Tra i protagonisti figurano i Google Developer Experts Daniel Cukier, Davide Passafaro e Alfredo Bautista Santos, insieme a speaker come Edoardo Basile di Jyamma Games, Alessandra Ragni di Skills, Stefano Artuffo di Frogtrain Studio, Giorgio Galassi di GDG Roma Città, Adriano Sanges, Alfonso Roma, Domenico Gagliardi e altri ancora.

Accanto alla componente tecnica, uno dei focus principali dell’edizione 2026 sarà dedicato alle startup.

La Startup Alley offrirà alle giovani imprese innovative uno spazio per presentare prodotti, servizi e tecnologie al pubblico, alle aziende e agli altri attori dell’ecosistema. La giornata ospiterà inoltre una Startup Competition, durante la quale i progetti selezionati potranno presentarsi sul Main Stage davanti a una giuria di esperti (Alberto Giusti, Alessandro Immobile Molaro, Fabrizio Gallante, Fernando Del Rosso, Giovanni Caponetto, Maria Maddalena Ascione e Luigi Senese).

Grande attenzione sarà inoltre riservata alle nuove generazioni. Napoli DevFest coinvolgerà studenti universitari e studenti degli istituti tecnici, con l’obiettivo di avvicinare formazione, impresa e nuove professioni digitali.

L’I.T.I. Galileo Ferraris di Napoli, Edu Partner dell’edizione 2026, prenderà parte alla manifestazione offrendo agli studenti l’opportunità di entrare in contatto diretto con developer, founder, aziende e professionisti del settore tecnologico.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione di sponsor, partner, aziende e community, tra cui Skills, 12Venture, Fare Impresa, Guanxi, Clastix, Imment in un modello che punta a superare il formato della tradizionale conferenza per costruire un vero spazio di incontro tra competenze, innovazione, talenti e opportunità.

«Napoli DevFest nasce da un sogno: contribuire a rendere Napoli una città nella quale il futuro non venga soltanto raccontato, ma costruito», dichiara Alessio Romaniello, Community Lead di GDG Napoli e organizzatore del Napoli DevFest.

«Oggi Napoli sta vivendo una fase importante e sta diventando sempre più una destinazione internazionale. Vogliamo che anche la tecnologia faccia parte di questo percorso. Il nostro obiettivo è portare qui developer, startup, aziende, studenti, investitori e community, creando occasioni reali di incontro e crescita. “Futuro Liquido” racconta proprio questo: la capacità di adattarsi, evolvere e trovare nuove strade in un mondo che cambia continuamente. Vogliamo dimostrare che il Sud può essere non soltanto consumatore di innovazione, ma un luogo nel quale l’innovazione nasce».

La giornata sarà completata da momenti dedicati al networking e all’incontro tra i partecipanti, fino a “Meets the Future”, appuntamento pensato per proseguire il confronto oltre il palco e favorire nuove connessioni tra professionisti, aziende e community.

Con DevFest, Napoli punta così a rafforzare il proprio ruolo all’interno dell’ecosistema tecnologico italiano e internazionale, creando un ponte tra formazione, sviluppo software, impresa e nuove generazioni.

Napoli DevFest 2026 – Futuro Liquido

Sabato 17 ottobre 2026

Città della Scienza – Napoli

Sito ufficiale: napolidevfest.it

About Napoli DevFest

Napoli DevFest è l’appuntamento annuale organizzato da GDG Napoli, community locale appartenente all’ecosistema internazionale dei Google Developer Groups. L’evento nasce con l’obiettivo di creare occasioni di formazione, confronto e networking tra sviluppatori, professionisti, aziende, startup, studenti e community tecnologiche.

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