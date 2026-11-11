“Napoli Horror Festival – Special Edition”

20, 21, 22 novembre | Dalle ore 19

Parco San Laise | ex Base Nato di Bagnoli

Ingresso gratuito | Prenotazioni su Eventbrite

Torna il Napoli Horror Festival come parte del vasto programma di Affabulazione, la rassegna promossa dal Comune di Napoli e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Per tre giorni, da venerdì 20 a domenica 22 novembre, dalle ore 19, gli spazi dell’ex Base Nato di Bagnoli, oggi Parco San Laise, ospitano teatro, musica, danza, circo, arti visive, letteratura ed esperienze immersive accomunate da un unico grande tema: la paura, emozione ancestrale condivisa dagli esseri umani e dal mondo animale.

Ideato e diretto da Beatrice Baino e organizzato da Le Streghe del Palco, il Napoli Horror Festival propone l’horror come linguaggio capace di attraversare discipline differenti, trasformando la paura in esperienza artistica, spettacolare e partecipativa. Ricco il programma, costruito con il coinvolgimento di numerose realtà artistiche e professionali, tra cui Dark Light di Gianluca Sacco, Baracca dei Buffoni, Coffee Brecht, Ohana Eventi, Crown Ballett Scool, Centro Danza Psikè, Nullaimai e Andrea Borgia della New Flesh – Make Up & Creative Lab, che ha curato anche il trucco della “Parata Zombie” insieme con la Master Academy di Rosanna Pasquali, la Iperurania Academy di Sveva Viesti e le truccatrici Martina Guadagno e Patrizia Francescone.

TRE GIORNI DENTRO LA PAURA

Dalle ore 19.00 fino alle 24.00 gli spettatori possono attraversare liberamente le diverse esperienze distribuite negli spazi del Festival.

Alle ore 19.00 è possibile partecipare al laboratorio di fachirismo e manipolazione del fuoco, riservato ai maggiorenni e prenotabile presso l’Info Point.

Dalle 19.00 alle 24.00, Disturbia conduce il pubblico in uno spettacolo immersivo dedicato alle leggende partenopee, realizzato in collaborazione con Ohana Eventi.

In programma per tutta la serata, L’ora d’aria, performance site specific che coinvolge direttamente gli spettatori, invitati simbolicamente a indossare una camicia di forza e a confrontarsi con il tema della costrizione e della libertà individuale.

Sempre dalle 19.00 alle 24.00 è possibile partecipare a Metti al muro la tua paura, installazione collettiva nella quale ciascuno può lasciare una traccia delle proprie paure.

Il teatro di strada è protagonista alle 21.30 e alle 23.00 con Apocalypse, a cura di Baracca dei Buffoni.

Alle 21.45 e alle 22.45 è la volta di Light of fight-or-flight, spettacolo di luci e suoni dedicato alle reazioni del corpo umano alla paura: battito cardiaco, stato di allerta e risposta istintiva al pericolo diventano materia spettacolare.

Alle 22.15 va in scena Atanor – Il Sogno Alchemico, spettacolo di acrobatica e fuoco con Nullaimai.

MONSTRA – L’ARTE OSCURA DELLA SOPRAVVIVENZA

Uno dei nuclei centrali del Festival è MONSTRA – L’arte oscura della sopravvivenza, mostra visitabile tutti e tre i giorni dalle 19.00 in poi e disegnata dal giovane Fabio Romeo. Un percorso dedicato al lato più inquietante e sorprendente della natura: esseri viventi che, per sopravvivere, hanno sviluppato strategie di difesa, mimetismo, attrazione e predazione talmente singolari da sembrare uscite da un racconto horror.

Creature reali, dunque, capaci di mostrare quanto la natura possa essere insieme affascinante, ingegnosa e perturbante. Tra i soggetti raccontati nella mostra anche l’Hydnellum peckii, comunemente conosciuto come “fungo sanguinante”, caratterizzato dalle particolari gocce rosse che possono comparire sulla sua superficie.

Le illustrazioni di Fabio Romeo costruiscono così un vero e proprio bestiario contemporaneo, nel quale divulgazione, immaginario horror e disegno si incontrano. MONSTRA non resta soltanto una mostra: alle 21.00 e alle 22.00 va in scena la performance tratta da Sei una bestia, Viskovitz, con Antonio Perna, per la regia di Orazio De Rosa.

DANZE MACABRE

La danza attraversa le tre serate con Danze Macabre, flash mob con ballerini e coinvolgimento diretto del pubblico, realizzati in collaborazione con Crown Ballett Scool, Centro Danza Psikè e Ohana Eventi.

Il 20 novembre è protagonista il Rocky Horror Picture Show, in collaborazione con Crown Ballett; il 21 novembre è la volta della Bloody Mary Dance di Lady Gaga dalla serie Mercoledì, ancora in collaborazione con Crown Ballett; il 22 novembre alle 20.15 vengono proposte Bloody Mary Dance e Thriller in collaborazione con Centro Danza Psikè, mentre alle 22.15 un nuovo flash mob dedicato a Thriller viene realizzato in collaborazione con Crown Ballett.

20 NOVEMBRE – LE MUSICHE DELL’HORROR

La serata del 20 novembre ha tra i suoi appuntamenti principali, alle 22.30, Omaggio ai Goblin e all’Horror, il concerto dei Mad March firmato da Tom Tea, con Ferdinando Marozzi e Ellah March.

Tom Tea, nome d’arte di Matteo Cocca, è pianista, compositore e arrangiatore, con un percorso che attraversa musica per immagini, teatro e sperimentazione. Nel 2026 è stato tra i protagonisti del Campania Teatro Festival con ’A cantata d’ ’o ccafè di Johann Sebastian Bach, progetto nato da una sua idea e del quale ha firmato anche adattamento e direzione musicale.

Al Napoli Horror Festival i Mad March si confrontano con le atmosfere dei Goblin, formazione che ha legato indissolubilmente il proprio suono al cinema horror italiano e all’immaginario cinematografico di Dario Argento.

21 NOVEMBRE – TRICK OR IMPROV JAM

Il 21 novembre, alle ore 20, arriva Improv Horror Comedy – Trick or Improv Jam di Coffee Brecht: uno spettacolo nel quale non esiste copione e nessuno, nemmeno gli attori, può sapere in anticipo come va a finire.

Parole, situazioni e luoghi suggeriti dal pubblico diventano il seme di storie da brivido, in un susseguirsi di atmosfere inquietanti, personaggi sinistri e svolte tanto spaventose quanto divertenti. Gli attori si avventurano nei territori dell’horror attraverso narrazioni, monologhi, canzoni ed espressione corporea, dando vita a un universo in cui l’ordinario può trasformarsi in incubo e ogni dettaglio nascondere una minaccia.

Fiabe oscure, presenze misteriose e giochi teatrali coinvolgono gli spettatori nella costruzione di un evento irripetibile: sarà il pubblico a suggerire cosa si cela dietro una porta, chi si aggira nel buio e quale segreto sarebbe stato meglio non svelare. Costantemente messi alla prova dai suggerimenti della platea, gli attori affrontano l’ignoto in una performance senza copione e senza rete. Perché, quando tutto è improvvisato, nemmeno loro sanno chi arriverà vivo alla fine.

Tre giorni durante i quali lo spettatore non è chiamato soltanto ad assistere, ma continuamente a scegliere, partecipare, suggerire, attraversare e affrontare le proprie paure.

FB e IG @napolihorrorfestival

Info: https://www.lestreghedelpalco.it/napoli-horror-festival-2026/

Prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/napoli-horror-festival-larte-generata-dalla-paura-special-edition-tickets-2002215535565?aff=oddtdtcreator

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