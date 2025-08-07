NAPOLI ISTRUZIONI PER L’USO, SERGIO ZAZZERA PRESENTA IL SUO LIBRO A PROCIDA

Pubblicato dalla Giannini Editore è il volume 17 della celebre collana Sorsi

Continuano le presentazioni procidane per la Giannini Editore, venerdì 8 agosto alle ore 18,30 Sergio Zazzera presenterà il suo libro “Napoli istruzioni per l’uso”. L’evento si terrà presso l’Associazione Vivara, via Marcello Scotti 24, Procida. Dialogano con l’autore: la giornalista e docente Anna di Corcia e la giornalista Tiuna Notarbartolo, direttrice del Premio Elsa Morante. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Giannini Editore nella collana Sorsi

Nel libro di Zazzera viene raccontata Napoli nella sua bellezza e nella sua complessità, la quale potrebbe essere paragonata a un articolato giocattolo creato da Dio. Un giocattolo a cui il Demonio ha poi strappato le istruzioni.

Sergio Zazzera magistrato in pensione, giornalista con l’hobby delle “cose di Napoli e dintorni”, è autore di varie opere. Per i tipi della Giannini Editore ha pubblicato il numero 1 della collana Sorsi “La parlata napolitana.Istruzioni per l’uso”. Fa parte di 3C coordinamento dei comunicatori della cultura.