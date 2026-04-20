Napoli sicura è Napoli che cresce: “Basta con gli alibi, servono fatti!”

Enrico Ditto lancia l’allarme: “Senza sicurezza urbana reale, il rilancio turistico ed economico di Napoli resta un castello di sabbia”

Napoli. Enrico Ditto, imprenditore napoletano di riferimento nel settore dell’ospitalità, torna a farsi sentire con una presa di posizione netta e senza filtri sul tema della sicurezza urbana a Napoli: una questione che — sostiene — non può più essere trattata come sfondo di polemiche stagionali, ma deve diventare priorità strutturale dell’agenda pubblica cittadina.

«Napoli attrae milioni di visitatori, genera entusiasmo in tutto il mondo, scala le classifiche delle destinazioni più desiderate. Ma continuiamo a costruire su fondamenta instabili se non affrontiamo con serietà il problema della sicurezza percepita e reale nelle nostre strade», dichiara Ditto. «Chi lavora nell’ospitalità lo sa meglio di chiunque altro: un turista che vive un episodio spiacevole non torna. E soprattutto, lo racconta».

Per Ditto il nodo non è solo di ordine pubblico, ma di visione politica e amministrativa. «Sicurezza significa illuminazione che funziona nei quartieri periferici, significa trasporti pubblici affidabili anche di notte, significa presidio costante degli spazi comuni e non solo delle zone vetrina. Significa trattare ogni napoletano — residente, lavoratore, studente — con la stessa dignità che riserviamo ai visitatori internazionali».

L’imprenditore punta il dito contro una frammentazione delle responsabilità che, a suo avviso, genera paralisi: «Comune, Prefettura, forze dell’ordine, gestori dei servizi urbani: ognuno ha la sua parte, ma spesso nessuno si assume quella degli altri. Il risultato è che i cittadini pagano il conto di questa mancanza di coordinamento».

Il messaggio finale è un appello diretto alle istituzioni: «Napoli non ha bisogno di campagne di immagine. Ha bisogno di scelte coraggiose e misurabili. La sicurezza non è un optional: è il presupposto di qualsiasi sviluppo sostenibile. E chi governa questa città deve avere il coraggio di dirlo e di agire di conseguenza».