Nasce ‘Amalfi Coast Expats’, la prima community di cittadine e cittadini della Costiera Amalfitana nel mondo

Un incubatore di proposte e iniziative di cittadinanza attiva e allo stesso tempo una rete di supporto per giovani e meno giovani della Costiera Amalfitana che si trasferiscono altrove per studio o lavoro. Con questa vocazione nasce Amalfi Coast Expats, la prima community composta da cittadine e cittadini originari della Costiera sparsi nel mondo, nata su Telegram da un’intuizione di Biagio Carrano, professionista e imprenditore amalfitano che vive e lavora a Belgrado, diventata in breve un’idea partecipata e condivisa.

«Dove le radici incontrano il mondo». Amalfi Coast Expats nasce dal desiderio di creare su base volontaria una rete di persone accomunate dalla voglia di trasferire al proprio territorio di provenienza le esperienze, le competenze, le reti di conoscenze e le relazioni culturali maturate in anni di studio e di attività professionale all’estero, o semplicemente lontano da casa, mettendole a disposizione della Costiera e anche di chi si ritrova a intraprendere la scelta, temporanea o definitiva, di “expat”.

«L’idea di Amalfi Coast Expats è nata dove tutto ha sempre avuto inizio: sul lungomare di Amalfi e sotto gli ombrelloni del “Beach”, nei luoghi estivi della socialità costiera che per noi rappresentano l’archivio emotivo di intere estati giovanili e il punto di approdo irrinunciabile dei ritorni estivi da adulti», commenta Olimpia Pacileo, amalfitana che lavora a Roma; e prosegue Giulia Muoio, originaria di Amalfi e anche lei romana di adozione: «È lì che, tra un tuffo e un ricordo, quei legami maturati negli anni hanno dimostrato di riuscire a superare la prova della distanza geografica».

Oggi Amalfi Coast Expats si formalizza sia come punto di riferimento per chi vive e lavora lontano dalla Costiera Amalfitana sia come rete attiva capace di generare valore, sinergie e progetti per e con il territorio d’origine. Attualmente comprende circa venti persone che vivono e lavorano a Roma, Milano, Pistoia, Düsseldorf, Belgrado, Boston e in California.

A partire da sabato 21 novembre, in una prospettiva apartitica, Amalfi Coast Expats proporrà in luoghi simbolici e/o istituzionali della Costiera Amalfitana, incontri pubblici su temi di interesse collettivo, strettamente legati alle problematiche vissute dalle comunità residenti, o iniziative culturali a tema libero, ospitando esperti ad arricchire il dibattito.

La community Amalfi Coast Expats è aperta all’inclusione di nuovi membri e raggiungibile via mail all’indirizzo info@ amalficoastexpats.org

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