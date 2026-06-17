Nasce IRIPE – Ingegneria per la Rigenerazione Innovativa del Patrimonio Edilizio Master Universitario di II Livello dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Percorso promosso dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)

Coordinatore: Prof. Ing. Roberto Castelluccio

La prima edizione sarà presentata lunedì 22 giugno 2026, dalle ore 17:00, presso la sede dell’ACEN – Associazione Costruttori Edili di Napoli, a Palazzo Ruffo della Scaletta (Riviera di Chiaia 202).

“Il patrimonio edilizio italiano, alla luce delle istanze della transizione ecologica e del cambiamento climatico, è profondamente fragile: vetustà, degrado dei materiali, vulnerabilità sismica, consumi energetici, nuove esigenze funzionali e ridotta capacità di risposta agli eventi naturali definiscono una domanda impellente di rigenerazione dell’intero patrimonio storico e moderno. L’obiettivo della Rigenerazione Edilizia si inquadra nel ripristino del rapporto di coerenza tra sistema costruito e sistema ambientale, valorizzando gli aspetti della resilienza e dell’efficienza prestazionale quali elementi di valore e di sviluppo territoriale.” (R. Castelluccio)

In questo contesto nasce il Master IRIPE, pensato per formare professionisti altamente specializzati, capaci di gestire in modo innovativo e multidisciplinare l’intero processo edilizio: dalla pianificazione alla progettazione, dall’esecuzione alla gestione degli interventi.

Il Master, della durata di un anno, prevede cinque laboratori didattici, affiancati da workshop, seminari, visite guidate e 350 ore di tirocinio formativo presso gli Enti e i Partner patrocinanti e sponsor del Master. Le attività saranno sviluppate in stretta collaborazione con esperti esterni e stakeholder del settore, con l’obiettivo di offrire una formazione orientata alle esigenze reali del mercato e del territorio, favorendo un’integrazione concreta tra iscritti e mondo del lavoro.

Un’opportunità di formazione per creare un profilo professionale competitivo e approfondire una specifica competenza, dedicata sia ai giovani laureati sia a chi opera nel settore, utile ad affrontare i complessi processi di Rigenerazione Edilizia mediante modelli Innovativi coerenti con i diversi contesti territoriale e ambientali.