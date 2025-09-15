Nasce la prima pizza napoletana per chi soffre di disfagia

È una pizza “sociale” e attenta alla salute quella dedicata alle persone che soffrono di disfagia e che sarà disponibile in alcune sedi dell’Antica Pizzeria Da Michele. L’iniziativa si chiama Oltre la pizza ed è realizzata dall’Associazione Salvatore Nigrelli in collaborazione con l’Antica Pizzeria Da Michele in the World ed Io Sano, con il sostegno della Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, dove sarà presentata martedì 23 settembre 2025 alle ore 17.30 nella sede di via Portamedina 41 a Napoli. A partire da questo settembre le pizzerie di Pompei, Aversa, Caserta e Salerno della catena Antica Pizzeria Da Michele in the World offriranno, nei propri locali, pizze pensate per chi soffre di disfagia, permettendo a chi non può deglutire cibi solidi e liquidi di poter gustare un menù completo totalmente gratuito: pizza, bibita e dolce, tutti realizzati con consistenze modificate e sicure, ma ispirati ai sapori autentici della tradizione napoletana, nello specifico la margherita, la marinara e la cosacca, le iconiche varietà presenti nella sede storica di Napoli. L’obiettivo del progetto è offrire anche a chi soffre di disfagia l’opportunità di gustare al ristorante il sapore della pizza nella sua ricetta classica e con i suoi ingredienti tradizionali. Per i pazienti affetti anche da disabilità motorie sarà possibile richiedere i prodotti firmati Oltre la pizza anche da asporto.

Modalità di realizzazione e prospettive future del progetto Oltre la pizza saranno illustrate nell’incontro di mercoledì 23 settembre. Dopo i saluti di Giovanni Cacace, primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, interverranno alla presentazione: Renata Nigrelli, presidente dell’Associazione Salvatore Nigrelli con la vicepresidente Nadia Nigrelli; Giovan Battista Varoli, amministratore unico Io Sano, e Daniel Ferrari,specialist Io Sano/Soluzioni per la disfagia; Sergio Condurro, amministratore delegato l’Antica Pizzeria Da Michele, e gli amministratori delegati dell’Antica Pizzeria Da Michele in the World, Alessandro Condurro e Francesco De Luca. Interverrà inoltre Antonio Maddalena, direttore U.O.C. Cure domiciliari terapia del dolore e cure palliative dell’Asl Napoli 1. Ospite dell’incontro sarà lo scultore Domenico Sepe. Modererà la giornalista Brunella Chiozzini.