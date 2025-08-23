Nasce l’Associazione Sportiva “Licosa”: sport sostenibile nel cuore del Parco del Cilento

A Castellabate prende vita una nuova realtà dedicata allo sport e alla valorizzazione del territorio: è nata l’Associazione Sportiva “Licosa”, guidata dalla giovane studentessa Martina Pascale.



L’iniziativa nasce dal desiderio di Martina di seguire l’esempio del nonno Franchino, figura storica e autentica “sentinella” di Licosa, che da anni custodisce e racconta la bellezza di questo angolo incontaminato del Cilento.



Licosa non è solo un luogo di rara bellezza paesaggistica, ma anche un laboratorio naturale di sport sostenibile, dove ogni attività è pensata in armonia con l’ambiente. L’associazione promuoverà discipline sportive e iniziative culturali che permettano di scoprire e vivere Licosa nel pieno rispetto delle norme dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.



Gli eventi in programma comprenderanno escursioni a basso impatto ambientale, attività nautiche non invasive, trekking e percorsi educativi per sensibilizzare alla tutela della biodiversità marina e terrestre.



“Vogliamo far scoprire Licosa in modo sano, sostenibile e rispettoso – spiega Martina – affinché tutti possano amarla così come l’abbiamo amata da adolescenti.”



Come primo atto simbolico, il direttivo dell’associazione ha deciso di chiedere, insieme all’Amministrazione Comunale di Castellabate, l’innalzamento della bandiera del CONI a Licosa, per dare un segno concreto che sport e natura saranno il cuore pulsante della nuova realtà associativa.



Con questo spirito, l’Associazione Sportiva “Licosa” si prepara a diventare un punto di riferimento per chi vede nello sport non solo un’attività fisica, ma un’occasione per proteggere e valorizzare la natura, nel cuore di uno dei luoghi più preziosi del Mediterraneo.



La presentazione ufficiale



L’evento di presentazione dell’ASD “Licosa” si terrà il 23 agosto alle ore 11:00 in Via Santa Rosa 7, Contrada Alano – Castellabate.



A moderare l’incontro sarà Enrico Nicoletta (Promozione Turistica Castellabate).

Interverranno:

• Natalino Russo, Fiduciario CONI Castellabate

• Gianmarco Rodio, Consigliere Comunale di Castellabate

• Marco Mansueto, Scuola Regionale dello Sport CONI

• Martina Pascale, Presidente ASD “Licosa”



A concludere i lavori sarà il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.